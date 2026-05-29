A principal suspeita é de que a morte tenha sido provocada por afogamento, embora a causa oficial ainda dependa de confirmação pericial. - Reprodução/

A principal suspeita é de que a morte tenha sido provocada por afogamento, embora a causa oficial ainda dependa de confirmação pericial.Reprodução/

Publicado 29/05/2026 11:10

Arraial do Cabo - Um corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (28), na Praia da Figueira, na altura de Novo Arraial, em Arraial do Cabo. A ocorrência mobilizou equipes responsáveis pelo recolhimento da vítima e registro do caso.

De acordo com as informações iniciais, o homem aparentava ter cerca de 50 anos e vestia apenas uma sunga. A principal suspeita é de que a morte tenha sido provocada por afogamento, embora a causa oficial ainda dependa de confirmação pericial.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e, até o momento do registro da ocorrência, não havia sido reconhecido por familiares ou conhecidos.

Inicialmente, houve a expectativa de que a vítima pudesse ser um jovem que desapareceu após mergulhar no mar em Monte Alto, no último domingo (24). No entanto, segundo as informações apuradas, o rapaz segue desaparecido.

O caso foi registrado na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), que ficará responsável pelas investigações.