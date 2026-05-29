A principal suspeita é de que a morte tenha sido provocada por afogamento, embora a causa oficial ainda dependa de confirmação pericial.Reprodução/
Corpo de homem é encontrado na Praia da Figueira
Vítima ainda não havia sido identificada até o registro da ocorrência; caso foi encaminhado para investigação na 132ª DP
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Fabinho Costa firma parceria da PRF para segurança em Iguaba Grande
Termo foi firmado com o chefe substituto da delegacia de Niterói, Rodrigo Moreira. Também participaram do encontro o secretário de Ordem Pública, Alexandre Ramos, e a subsecretária Mônica Romero
Daniela Soares amplia articulação em Brasília por projetos para Araruama
Prefeita cumpriu agenda com os ministros Waldez Góes e Leonardo Barchini, além do deputado federal Lindbergh Farias; comitiva contou com a secretária de Educação, Valéria Amaral, e as superintendentes de Planejamento, Dayse Saad, e de Comunicação, Ilziane Launé
'Trunfo' com Lula agita cenário político em Cabo Frio e região
Miguel Alencar evita revelar apoios, mas já é visto nos bastidores como aliado de Eduardo Paes
Daniela Soares celebra destaque nacional da Educação de Araruama
Município foi finalista do Prêmio Sim à Igualdade Racial entre mais de 5,5 mil redes de ensino
Maria Joaquina abre nova fase do pacote de obras de Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) confirma início das intervenções e promete ampliar revitalização urbana
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