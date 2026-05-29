A Guarda Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento (SEMAS) também foi mobilizada para atuar no isolamento da área e no apoio à segurança no entorno do local.Reprodução/ Marcelo Click
As instituições responsáveis pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) foram acionadas para realizar os procedimentos necessários, incluindo análise técnica e necropsia da baleia, a fim de identificar possíveis causas da morte.
A Guarda Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento (SEMAS) também foi mobilizada para atuar no isolamento da área e no apoio à segurança no entorno do local.
Segundo os órgãos envolvidos, a aproximação da população é proibida devido aos riscos relacionados ao contato com material biológico em decomposição e possíveis agentes patogênicos, que podem causar danos à saúde.
A Funtec Ambiental informou ainda que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o andamento da ocorrência.
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