A Guarda Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento (SEMAS) também foi mobilizada para atuar no isolamento da área e no apoio à segurança no entorno do local. - Reprodução/ Marcelo Click

A Guarda Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento (SEMAS) também foi mobilizada para atuar no isolamento da área e no apoio à segurança no entorno do local.Reprodução/ Marcelo Click

Publicado 29/05/2026 13:25

Arraial do Cabo - Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (29), nas proximidades da Rua Rebeche, na Praia Grande, em Arraial do Cabo. O animal foi identificado por drones utilizados no monitoramento do Projeto Mar de Baleias e, segundo a Fundação Municipal de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (Funtec Ambiental), a carcaça está à deriva a cerca de 200 metros da faixa de areia, com possibilidade de encalhe nas próximas horas devido às condições de vento e corrente marítima.



As instituições responsáveis pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) foram acionadas para realizar os procedimentos necessários, incluindo análise técnica e necropsia da baleia, a fim de identificar possíveis causas da morte.



A Guarda Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento (SEMAS) também foi mobilizada para atuar no isolamento da área e no apoio à segurança no entorno do local.



Segundo os órgãos envolvidos, a aproximação da população é proibida devido aos riscos relacionados ao contato com material biológico em decomposição e possíveis agentes patogênicos, que podem causar danos à saúde.



A Funtec Ambiental informou ainda que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o andamento da ocorrência.