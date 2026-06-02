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Publicado 02/06/2026 15:44

Uma operação integrada das forças de segurança terminou com a prisão de um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade da Roça Velha, em Arraial do Cabo, nesta segunda-feira (1).



De acordo com a ocorrência, equipes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), do 25º BPM, PROEIS, ROMU e Guarda Municipal realizavam o cumprimento de um mandado de prisão por tráfico de drogas contra J.D.J.D.S., conhecido pelo apelido de “Mico”.



A ação teve início por volta das 9h14, na Rua Quinze de Maio, no bairro Praia Grande. Segundo os agentes, ao perceber a chegada das equipes, o criminoso tentou fugir pela mata da encosta do Pontal do Atalaia e chegou a passar por cima de residências durante a tentativa de escapar.



Após um cerco tático e buscas no perímetro, os policiais localizaram o acusado escondido no interior de uma casa na Rua 15 de Maio. Com ele, foram apreendidos 18 pinos de cocaína, totalizando 39,6 gramas da droga, além de R$ 40 em espécie e um aparelho celular.



Ainda conforme a polícia, o homem possuía um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de tráfico de drogas. Ele também foi autuado em flagrante por tráfico após a apreensão do entorpecente.



O elemento e o material arrecadado foram encaminhados para a 132ª DP, onde o caso foi registrado. O acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.