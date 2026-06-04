Momento da prisão Foto: Reprodução
Câmera de monitoramento é danificada e acusado é detido em Arraial do Cabo
Caso ocorreu na Avenida da Liberdade na manhã desta quinta-feira (4); partes do equipamento foram encontradas com o suspeito
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Dr. Serginho sobe ao tatame para anunciar competição internacional em Cabo Frio
Ao lado do secretário Rafael Bernardo, prefeito utilizou o recém-reinaugurado Alfredo Barreto para divulgar a International Cup de Jiu-Jitsu
Daniela Soares busca mais efetivo e viaturas em reunião com a cúpula da PM
Com a implantação do 42º BPM, prefeita quer ampliar a estrutura policial e garantir mais presença das forças de segurança nas ruas
Fabinho Costa vai ao INEA e cobra avanço de obra aguardada no Canellas City
Projeto é considerado uma das principais demandas de infraestrutura de Iguaba Grande e aguarda repasses orçamentários para avançar
Após boatos nas redes, Dr Serginho reage e episódio ganha ares de disputa pré-eleitoral
Suposta ação da Polícia Federal leva prefeito de Cabo Frio às redes desmentir a notícia falsa. Na verdade, agentes da PF foram à Comsercaf solicitar melhorias na iluminação do acesso ao aeroporto
Fábio do Pastel recebe ministro de Lula e discute demandas da pesca regional
Encontro reuniu ainda secretários, técnicos da área, pescadores e lideranças da região. Entre os presentes, o secretário de Agricultura de Araruama, André Mônica, que representou a prefeita Daniela Soares (PL)
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