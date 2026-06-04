Momento da prisão - Foto: Reprodução

Momento da prisão Foto: Reprodução

Publicado 04/06/2026 16:01

Uma câmera de monitoramento da Câmara Municipal de Arraial do Cabo foi danificada na manhã desta quinta-feira (4), na Avenida da Liberdade, em Arraial do Cabo. Um homem acusado de envolvimento no caso foi detido.

Segundo informações, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas após o flagrante e realizaram o encaminhamento da ocorrência. O suspeito foi localizado e abordado por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Durante a revista, foram encontradas partes do equipamento de monitoramento danificado em posse do homem.

Ele foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada para apuração da autoridade policial.