O veículo estava estacionado na praça quando entrou de ré no imóvel - Reprodução

O veículo estava estacionado na praça quando entrou de ré no imóvelReprodução

Publicado 09/06/2026 20:07

Arraial do Cabo - Um susto marcou a manhã deste domingo (7) na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo. Um motorista perdeu o controle da direção e acabou invadindo uma igreja localizada no local com o carro.

De acordo com testemunhas, o veículo estava estacionado na praça quando, por motivos ainda não esclarecidos, entrou de ré no imóvel. Com o impacto, a porta de vidro da igreja foi danificada.

Apesar da cena que chamou a atenção de quem passava pela região, ninguém ficou ferido. Ainda segundo relatos de testemunhas, a igreja estava vazia no momento do acidente, o que evitou consequências mais graves.

As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo não foram informadas.