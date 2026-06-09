O veículo estava estacionado na praça quando entrou de ré no imóvelReprodução
Carro desgovernado invade igreja na Praça do Guarani e assusta moradores em Arraial
Segundo testemunhas, a igreja estava vazia no momento do acidente, o que evitou consequências mais graves
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Orgulho iguabense toma conta das ruas durante desfile pelos 31 anos da cidade
Evento reuniu escolas, projetos municipais, secretarias e centenas de participantes em uma grande celebração da história e do desenvolvimento da cidade
Marcelo Magno entrega maior unidade infantil de Arraial do Cabo
Nova estrutura para até 600 crianças reforça estratégia da gestão de ampliar a rede municipal com escolas maiores, modernas e voltadas ao ensino integral
Daniela Soares acompanha montagem dos tapetes de sal e reforça tradição que projeta Araruama no turismo religioso
Mesmo após chuva durante a madrugada, voluntários mantiveram os trabalhos e garantiram a realização de uma das maiores celebrações de Corpus Christi do estado
Câmera de monitoramento é danificada e acusado é detido em Arraial do Cabo
Caso ocorreu na Avenida da Liberdade na manhã desta quinta-feira (4); partes do equipamento foram encontradas com o suspeito
Dr. Serginho sobe ao tatame para anunciar competição internacional em Cabo Frio
Ao lado do secretário Rafael Bernardo, prefeito utilizou o recém-reinaugurado Alfredo Barreto para divulgar a International Cup de Jiu-Jitsu
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