Ocorrência aconteceu no Parque Público Municipal - Reprodução

Ocorrência aconteceu no Parque Público MunicipalReprodução

Publicado 11/06/2026 16:54

Arraial do Cabo - Momentos de tensão foram registrados na manhã desta quarta-feira (10) na Escola Municipal João Torres, no bairro Prainha, em Arraial do Cabo. Segundo relatos de testemunhas, um suspeito invadiu a unidade escolar durante uma tentativa de fuga de uma ação policial, causando pânico entre alunos, professores e funcionários.



De acordo com informações repassadas por pessoas que estavam no local, o suspeito entrou na escola alegando que iria até a secretaria. Pouco depois, agentes que participavam da ocorrência chegaram à unidade para realizar a abordagem.



Testemunhas relataram momentos de desespero durante a ação. Crianças teriam chorado e passado mal, enquanto servidores ficaram apreensivos diante da situação. Algumas pessoas afirmaram que estudantes e profissionais precisaram permanecer abaixados e protegidos até que a ocorrência fosse controlada. Ambulâncias também foram vistas nas proximidades da escola para prestar atendimento a pessoas que passaram mal em razão do susto.



Em nota oficial, a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que a ocorrência foi prontamente controlada pelas forças de segurança, sem registros de disparos de arma de fogo no interior da unidade escolar.



Segundo o município, a ocorrência teve início no Morro da Cabocla, durante uma ação conjunta da Polícia Militar, envolvendo equipes do PATAMO da 3ª Companhia, do Serviço Reservado e guarnições do PROEIS, no combate ao tráfico de drogas.



Durante a operação, um dos suspeitos, menor de idade, entrou nas dependências da Escola Municipal João Torres na tentativa de fugir da abordagem policial. A Prefeitura destacou que a situação foi rapidamente contida, sem que houvesse qualquer dano à integridade física dos alunos, profissionais da educação ou demais pessoas presentes no local.



Ainda conforme a nota, um segundo suspeito, maior de idade, resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os agentes. Posteriormente, foi esclarecido que esse homem foi detido na descida do Morro da Cabocla, não tendo entrado na unidade escolar.



Os dois envolvidos foram encaminhados inicialmente para a 132ª Delegacia de Polícia, em Arraial do Cabo. Em seguida, foram transferidos para a delegacia de área, em Cabo Frio, onde permaneceram à disposição da Justiça.



Em nota anterior, a Secretaria Municipal de Educação já havia informado que a ocorrência policial ocorreu nas proximidades do Parque Público Municipal e reforçado que não houve disparos de arma de fogo dentro da escola.



A Prefeitura de Arraial do Cabo informou que segue acompanhando o caso e reafirmou seu compromisso com a segurança, o acolhimento e a proteção de toda a comunidade escolar.



Apesar da garantia das autoridades de que a situação foi controlada rapidamente, o episódio deixou marcas entre quem viveu os momentos de tensão dentro da escola, especialmente entre as crianças e os profissionais que precisaram lidar com o medo e a incerteza durante a ocorrência.