Projeto Mar de Baleia - Foto: Ascom

Projeto Mar de BaleiaFoto: Ascom

Publicado 12/06/2026 15:19

O Projeto Mar de Baleias, desenvolvido pela Fundação Municipal de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer de Arraial do Cabo (Funtec Ambiental), iniciou nesta quinta-feira (11) mais uma etapa das atividades de monitoramento de pequenos e grandes cetáceos no município. A ação conta com a participação dos novos voluntários do projeto e acontece às terças, quintas e sábados, no Mirante do Pontal do Atalaia.

A iniciativa integra a programação da temporada de baleias em Arraial do Cabo e fortalece o trabalho de pesquisa, monitoramento e acompanhamento das espécies que utilizam o litoral cabista durante seus deslocamentos migratórios.

Durante as atividades, são realizados registros das espécies avistadas, cálculos da distância dos animais em relação à costa, análises comportamentais, observação de interações antrópicas e coleta de dados que contribuem para as pesquisas científicas desenvolvidas pelo Projeto Mar de Baleias. As informações também auxiliam na elaboração de estratégias e políticas públicas voltadas à conservação da biodiversidade marinha no município.

Segundo a coordenadora do Projeto Mar de Baleias, Dra. Yaci Gallo, a participação dos voluntários é fundamental para o sucesso da iniciativa.

“O trabalho desenvolvido pelos voluntários tem um papel fundamental, tanto para a pesquisa científica quanto para a conscientização ambiental da população e dos visitantes. Além de contribuírem para a produção de conhecimento, eles ajudam a fortalecer a cultura de preservação dos nossos ecossistemas marinhos”, destacou.

Além do monitoramento científico, a Funtec Ambiental reforça a importância do avistamento responsável de cetáceos, incentivando moradores e turistas a utilizarem os pontos de observação disponíveis na cidade. Alguns mirantes contam com lunetas que permitem a observação segura dos animais, sem interferir em seu comportamento natural.

Entre os locais recomendados para acompanhar a passagem das baleias estão o Mirante do Pontal do Atalaia, o Mirante da Boa Vista e o Mirante da Flávia Alessandra, reconhecidos como excelentes pontos de observação durante a temporada.

A orientação é que o público aproveite esses espaços de forma consciente, respeitando o meio ambiente e contribuindo para a preservação da fauna marinha de Arraial do Cabo.