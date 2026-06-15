Dupla encontrou dificuldades devido às condições da águaLN Notícias.
Duas pessoas são resgatadas após dificuldade no mar na Praia Grande, em Arraial do Cabo
Vítimas tentavam chegar à faixa de areia pelo mar e precisaram se abrigar em pedras até receber ajuda de populares
Duas pessoas são resgatadas após dificuldade no mar na Praia Grande, em Arraial do Cabo
Vítimas tentavam chegar à faixa de areia pelo mar e precisaram se abrigar em pedras até receber ajuda de populares
Exclusivo: prefeito de Arraial do Cabo muda de partido e ingressa no PSD
Após anos no PL, Marcelo Magno passa a integrar a legenda presidida no Estado por Pedro Paulo e alinhada ao projeto de Eduardo Paes para 2026
Projeto Mar de Baleias inicia estudo de cetáceos em Arraial do Cabo RJ
Atividades acontecem três vezes por semana no Mirante do Pontal do Atalaia e contribuem para pesquisas e ações de conservação marinha
Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
Iniciativa surge após o governo dos Estados Unidos apontar o sistema de pagamentos como um dos fatores para justificar a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
Suspeito invade escola durante perseguição policial e causa pânico em Arraial do Cabo
Menor entrou na Escola Municipal João Torres tentando fugir da polícia; ocorrência foi controlada e dois suspeitos foram encaminhados à delegacia
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.