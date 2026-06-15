Dupla encontrou dificuldades devido às condições da água - LN Notícias.

Dupla encontrou dificuldades devido às condições da águaLN Notícias.

Publicado 15/06/2026 19:14

Arraial do Cabo - Duas pessoas passaram por momentos de tensão na manhã do último sábado (13) na Praia Grande, em Arraial do Cabo, após enfrentarem dificuldades durante um trajeto pelo mar.

Segundo testemunhas, as vítimas saíram da região do Deck dos Pescadores com a intenção de chegar à faixa de areia nadando. No entanto, durante o percurso, encontraram dificuldades devido às condições da água e não conseguiram concluir a travessia com segurança.

Para evitar o afogamento, os dois conseguiram subir em pedras próximas ao local e permaneceram aguardando ajuda. Populares que estavam na região perceberam a situação e prestaram auxílio às vítimas.

Ainda de acordo com relatos de testemunhas, alguns pertences das duas pessoas, como tênis e sandálias, foram levados pela água durante o incidente.

Apesar do susto, não há informações sobre feridos.