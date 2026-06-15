25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) informou que a ocorrência segue em andamentoReprodução
Operação da PM no Morro da Coca-Cola termina com suspeito baleado em Arraial do Cabo
Ocorrência foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (15); segundo o 25º BPM, ação ainda está em andamento
Operação da PM no Morro da Coca-Cola termina com suspeito baleado em Arraial do Cabo
Ocorrência foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (15); segundo o 25º BPM, ação ainda está em andamento
Duas pessoas são resgatadas após dificuldade no mar na Praia Grande, em Arraial do Cabo
Vítimas tentavam chegar à faixa de areia pelo mar e precisaram se abrigar em pedras até receber ajuda de populares
Exclusivo: prefeito de Arraial do Cabo muda de partido e ingressa no PSD
Após anos no PL, Marcelo Magno passa a integrar a legenda presidida no Estado por Pedro Paulo e alinhada ao projeto de Eduardo Paes para 2026
Projeto Mar de Baleias inicia estudo de cetáceos em Arraial do Cabo RJ
Atividades acontecem três vezes por semana no Mirante do Pontal do Atalaia e contribuem para pesquisas e ações de conservação marinha
Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
Iniciativa surge após o governo dos Estados Unidos apontar o sistema de pagamentos como um dos fatores para justificar a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.