25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) informou que a ocorrência segue em andamento - Reprodução

25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) informou que a ocorrência segue em andamentoReprodução

Publicado 15/06/2026 19:47

Arraial do Cabo - Uma operação da Polícia Militar realizada no início da tarde desta segunda-feira (15) no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, resultou na prisão de dois suspeitos e deixou outro homem ferido.

De acordo com informações recebidas, houve troca de tiros com criminosos durante a ação policial na localidade. Um dos suspeitos foi atingido por disparos, mas, segundo os relatos preliminares, sem gravidade.

Procurado pela reportagem, o 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) informou que a ocorrência segue em andamento. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade dos envolvidos, possíveis apreensões ou as circunstâncias que levaram à ação.

A reportagem acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que novas informações forem confirmadas pelas autoridades.