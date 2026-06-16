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Publicado 16/06/2026 17:09

Um enfermeiro de 32 anos foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (15), dentro de casa, em Arraial do Cabo. Identificado como Matheus Fonseca da Silva, ele atuava no Hospital Geral Regional Roberto Chabo, em Araruama. O companheiro da vítima foi detido para prestar esclarecimentos, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.



De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, a primeira versão que circulou entre pessoas próximas ao caso apontava para uma possível morte provocada pelo próprio enfermeiro, supostamente após uma discussão com o companheiro. No entanto, o andamento das investigações teria levantado novos questionamentos, e o cenário passou a ser analisado com maior cautela pelas autoridades.



Segundo relatos colhidos pela reportagem, o companheiro de Matheus foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Fontes ouvidas afirmam que informações apresentadas durante o depoimento teriam divergido de elementos observados no local da ocorrência. Apesar disso, a Polícia Civil ainda não confirmou oficialmente quais foram essas inconsistências.



Testemunhas também relataram que o casal vivia um relacionamento conturbado, marcado por discussões frequentes. Moradores afirmam que já teriam presenciado desentendimentos e episódios de agressões entre os dois em locais públicos. Esses relatos, entretanto, serão analisados pela polícia durante a apuração do caso e não representam, por si só, comprovação de crime.



Até o fechamento desta matéria, a Polícia Civil não havia divulgado informações oficiais sobre a causa da morte nem apontado eventual responsabilização criminal de qualquer pessoa. O caso permanece sob investigação, e todas as hipóteses seguem sendo consideradas pelos investigadores.



A morte de Matheus causou comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão. Pessoas próximas afirmaram que o enfermeiro não apresentava sinais aparentes de transtornos psicológicos ou depressão. Segundo esses relatos, ele seguia sua rotina normalmente, tinha plantão previsto para esta segunda-feira (15) e havia publicado uma foto na academia na noite anterior ao ocorrido. Matheus deixa uma filha de 10 anos.

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O velório acontece nesta segunda-feira (15) na Capela da Igreja Sagrado Coração de Jesus. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (16), às 9h da manhã.

O velório acontece nesta segunda-feira (15) na Capela da Igreja Sagrado Coração de Jesus. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (16), às 9h da manhã.