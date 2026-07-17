Bandeira vermelha hasteada na Marina dos Pescadores - Foto: Reprodução

Bandeira vermelha hasteada na Marina dos PescadoresFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2026 18:23

Os passeios de barco foram cancelados em Arraial do Cabo nesta sexta-feira (17) devido aos ventos fortes que atingem a cidade. A Marina dos Pescadores amanheceu com bandeira vermelha, indicando a proibição da saída das embarcações.

Segundo a Capitania dos Portos, os passeios só são autorizados quando as rajadas de vento ficam abaixo de 15 nós, o equivalente a cerca de 27 km/h. Como a previsão é de rajadas que podem chegar a 70 km/h, as atividades permanecerão suspensas enquanto as condições do mar não forem consideradas seguras.

A expectativa é que os passeios sejam retomados a partir da próxima terça-feira (21), caso os ventos diminuam. Enquanto isso, os passeios de buggy e quadriciclo continuam funcionando normalmente.