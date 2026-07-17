Bandeira vermelha hasteada na Marina dos PescadoresFoto: Reprodução
Passeios de barco são cancelados após alerta de ventos de até 70 km/h em Arraial do Cabo
Bandeira vermelha foi hasteada na Marina dos Pescadores por causa dos ventos fortes; passeios terrestres seguem normalmente
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Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
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