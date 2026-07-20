Juan Guilherme Martins da Silva - Reprodução

Juan Guilherme Martins da SilvaReprodução

Publicado 20/07/2026 16:57

Arraial do Cabo - As buscas por Juan Guilherme Martins da Silva, de 14 anos, que desapareceu no mar da Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, chegaram ao quarto dia nesta segunda-feira (20). Desde a manhã de sexta-feira (17), quando o desaparecimento foi registrado, equipes do Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas na tentativa de localizar o adolescente.

De acordo com a corporação, a operação continua sem previsão de encerramento. Participam das buscas embarcações, motos aquáticas, mergulhadores, drones e viaturas terrestres, que atuam em diferentes pontos da região.

As condições do mar seguem sendo um dos principais desafios para a operação. A ressaca que atinge o litoral fluminense provoca ondas fortes e correntes intensas, o que influencia o emprego de alguns recursos, sempre de acordo com as condições de segurança das equipes.

Além dos militares do 18º Grupamento de Bombeiro Militar (18º GBM), de Cabo Frio, a operação conta com mergulhadores especializados do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), sediado na Barra da Tijuca.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do desaparecimento de Juan. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.

Diante da ressaca, o Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que banhistas respeitem a sinalização nas praias e evitem entrar no mar enquanto persistirem as condições adversas, devido ao risco de ondas fortes e correntes de retorno.