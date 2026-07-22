Arma falhou duas vezesReprodução
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da confusão e o homem armado na praia. Apesar da ameaça, ninguém ficou ferido.
De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o caso, a discussão começou entre um banhista e o velejador. Durante o desentendimento, o homem teria sacado a arma e tentado efetuar os disparos em direção ao praticante de kitesurf, mas os tiros não aconteceram.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender à ocorrência. Segundo o boletim do 25º BPM, quando os agentes chegaram ao acesso da praia, foram informados por testemunhas de que o suspeito já havia deixado o local em um veículo.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades.
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