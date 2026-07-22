Arma falhou duas vezes - Reprodução

Arma falhou duas vezesReprodução

Publicado 22/07/2026 13:02

Arraial do Cabo - Uma discussão na Praia da Arubinha, na Ponta da Acaíra, distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, terminou em momentos de pânico na tarde desta terça-feira (21). Segundo testemunhas, um homem sacou uma arma, apontou para um praticante de kitesurf e apertou o gatilho duas vezes durante o desentendimento, mas a arma não disparou. A confusão aconteceu na frente de uma criança e assustou banhistas que estavam no local.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da confusão e o homem armado na praia. Apesar da ameaça, ninguém ficou ferido.



De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o caso, a discussão começou entre um banhista e o velejador. Durante o desentendimento, o homem teria sacado a arma e tentado efetuar os disparos em direção ao praticante de kitesurf, mas os tiros não aconteceram.



A Polícia Militar informou que foi acionada para atender à ocorrência. Segundo o boletim do 25º BPM, quando os agentes chegaram ao acesso da praia, foram informados por testemunhas de que o suspeito já havia deixado o local em um veículo.



O caso deverá ser apurado pelas autoridades.