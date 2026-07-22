Animal segue sendo monitorado pelas equipes - João Victor Oliveira/ Portal RC24h

Animal segue sendo monitorado pelas equipesJoão Victor Oliveira/ Portal RC24h

Publicado 22/07/2026 13:50 | Atualizado 23/07/2026 09:06

Cabo Frio - Um cachalote-mirim voltou a encalhar na Praia do Forte, em Cabo Frio, pela terceira vez em menos de 24 horas. O animal, de aproximadamente três metros de comprimento e cerca de 400 quilos, permanece no Canto do Forte sob cuidados de especialistas, que montaram nesta quarta-feira (22) uma estrutura provisória de contenção com água na faixa de areia para garantir sua hidratação e acomodação. A previsão é que ele seja transportado para Praia Seca, em Araruama, onde passará por uma nova tentativa de soltura.

O primeiro encalhe aconteceu na tarde de terça-feira (21). Na ocasião, o Corpo de Bombeiros resgatou o cetáceo e conseguiu devolvê-lo ao mar.

Durante a noite, porém, o animal voltou à faixa de areia, mobilizando novamente as equipes. Enquanto o Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental (GMA) manteve a área isolada para impedir a aproximação de pessoas e animais, veterinários e especialistas do GEMM-Lagos, ligado ao Instituto Albatroz, realizaram avaliação clínica, atendimento e administraram medicamentos. O cachalote apresentava ferimentos com sangramento.

Após os procedimentos, o mamífero foi levado para uma área além da Ilha do Papagaio e solto em uma corrente marítima, na tentativa de retomar o deslocamento em direção ao mar aberto.

Mesmo assim, o cetáceo voltou a encalhar na manhã desta quarta-feira. Diante da nova ocorrência, especialistas do GEMM-Lagos/Instituto Albatroz, com apoio da Guarda Marítima e do Corpo de Bombeiros, reposicionaram o animal em um ponto mais adequado da praia e montaram uma estrutura provisória com água para mantê-lo hidratado.

Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, o cachalote segue sendo monitorado pelas equipes, que avaliam seu estado de saúde antes do transporte para Praia Seca, em Araruama, onde será feita uma nova tentativa de devolvê-lo ao mar.