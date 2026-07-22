Juan Guilherme Martins - Reprodução

Juan Guilherme MartinsReprodução

Publicado 22/07/2026 13:42

Arraial do Cabo - O corpo de Juan Guilherme Martins, de 14 anos, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (22), na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. O adolescente estava desaparecido desde a última sexta-feira (17), após ser levado por uma forte onda enquanto estava no mar. A localização encerra cinco dias de buscas que mobilizaram o Corpo de Bombeiros, voluntários e familiares.

O corpo foi localizado durante uma operação que contou com a participação do mergulhador Jorginho SOS, conhecido na Região dos Lagos como “Anjo do Mar”, e da equipe de apoio, que permaneceu durante toda a madrugada realizando buscas no mar.

Desde o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas por terra, mar e ar, enquanto familiares e moradores acompanharam o trabalho na expectativa de um desfecho positivo.

O caso provocou grande comoção em Arraial do Cabo e em toda a Região dos Lagos. Durante os últimos dias, diversas manifestações de solidariedade e apoio à família foram compartilhadas nas redes sociais.