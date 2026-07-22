Marina dos Pescadores, na Praia dos AnjosReprodução
Passeios de barco são retomados após cinco dias de suspensão em Arraial do Cabo
Com a liberação das atividades, a Marina dos Pescadores voltou a registrar movimento intenso de turistas e moradores
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Prefeito de Casimiro tenta se explicar por atraso de salário e recebe nova onda de críticas
Servidores da Educação cobram remuneração e criticam falta de solução da Prefeitura
Cachalote encalha pela terceira vez e recebe cuidados em Cabo Frio
Animal de cerca de 400 quilos recebeu estrutura com água na faixa de areia e será levado para Praia Seca em nova tentativa de soltura
Corpo de adolescente desaparecido no mar é encontrado em Arraial do Cabo
Juan Guilherme Martins, de 14 anos, estava desaparecido desde sexta-feira (17), quando foi levado por uma forte onda na Praia do Pontal
Homem saca arma e tenta atirar após discussão em Praia de Arraial do Cabo
Testemunhas relataram que a arma falhou durante o desentendimento, e o caso será apurado pelas autoridades
Marcelo Magno empossa 398 concursados e fortalece a Educação de Arraial do Cabo
Com a terceira convocação do concurso, gestão amplia quadro efetivo, reduz contratos temporários e reforça uma das principais bandeiras do governo
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