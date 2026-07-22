Marina dos Pescadores, na Praia dos Anjos - Reprodução

Marina dos Pescadores, na Praia dos AnjosReprodução

Publicado 22/07/2026 16:36

Arraial do Cabo - Os passeios de barco em Arraial do Cabo foram retomados nesta terça-feira (21), após cinco dias de suspensão devido aos ventos registrados no município.

Com a liberação das atividades, a Marina dos Pescadores, na Praia dos Anjos, registrou movimento intenso de moradores e turistas ao longo do dia.

Nos últimos dias, a bandeira vermelha permaneceu hasteada na marina, indicando a proibição da saída das embarcações turísticas. A medida foi adotada para garantir a segurança de turistas, tripulações e embarcações diante da previsão de rajadas de vento.

Conhecida pelas praias e pelos passeios marítimos, Arraial do Cabo recebe visitantes durante todo o ano, com aumento do fluxo em fins de semana e períodos de férias.