Após a confirmação do mandado judicial, Romeu foi encaminhado para a 132ª DPReprodução
Turista procurado por estelionato é preso em Arraial do Cabo
Homem foi localizado na Praça do Cova durante ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar, PROEIS e Guarda Civil Municipal
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Araruama emplaca a sexta vitória na Educação em um ano e meio
Daniela Soares, secretária Valéria Amaral e equipe embarcam em setembro para Nova Iorque onde receberão prêmio internacional; prefeita também anuncia novidades no ensino superior
MPRJ mira esquema em contratos de Casimiro e Justiça bloqueia R$ 270 milhões
Medida atende a pedido do MPRJ após investigação apontar indícios de irregularidades em licitações, concentração de contratos e movimentações financeiras incompatíveis
Passeios de barco são retomados após cinco dias de suspensão em Arraial do Cabo
Com a liberação das atividades, a Marina dos Pescadores voltou a registrar movimento intenso de turistas e moradores
Prefeito de Casimiro tenta se explicar por atraso de salário e recebe nova onda de críticas
Servidores da Educação cobram remuneração e criticam falta de solução da Prefeitura
Cachalote encalha pela terceira vez e recebe cuidados em Cabo Frio
Animal de cerca de 400 quilos recebeu estrutura com água na faixa de areia e será levado para Praia Seca em nova tentativa de soltura
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