Após a confirmação do mandado judicial, Romeu foi encaminhado para a 132ª DP - Reprodução

Após a confirmação do mandado judicial, Romeu foi encaminhado para a 132ª DPReprodução

Publicado 23/07/2026 15:08

Arraial do Cabo - Um foragido da Justiça de Goiás, investigado por estelionato, foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (23), na Praça do Cova, em Arraial do Cabo. A captura ocorreu durante uma ação conjunta entre agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), policiais da 3ª Companhia do 25º BPM, equipes do PROEIS e da Guarda Civil Municipal.

O preso foi identificado como Romeu de Souza Lima, turista do estado de Goiás. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás por investigação relacionada ao crime de estelionato.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi possível após o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, que conseguiram localizar o suspeito e realizar a abordagem sem intercorrências.

Após a confirmação do mandado judicial, Romeu foi encaminhado para a 132ª DP, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

