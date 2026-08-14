O menino, que é não verbal, ficou cerca de 15 minutos fora da unidadeReprodução
Criança autista sai de escola sem supervisão em Arraial do Cabo
Família questiona falhas na segurança e no acompanhamento de alunos atípicos
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Nas alturas: Daniela encara tirolesa e abre a FLA Araru em clima de festa
Prefeita entra na brincadeira com a criançada em feira que aposta em literatura, cultura e atrações para toda a família, até segunda (17). Cerca de 8 mil alunos devem passar por lá nesta sexta-feira (14)
Fábio do Pastel amplia estrutura de saúde mental com nova entrega
Unidade atende crianças e adolescentes e deve ganhar profissional para atividades terapêuticas na piscina
Serginho garante diálogo com quiosqueiros, mas avisa: "Essa obra vai avançar"
Comerciantes cobram garantias sobre os pontos e o período sem trabalhar durante a revitalização da orla
TCE-RJ mira licitações de Casimiro de Abreu e analisa licitações sob suspeita
Empresas apontam possível direcionamento e restrições à concorrência em pregões da administração municipal
Vice da Câmara de Araruama é alvo de denúncia da ex-companheira por agressão
Segundo a vítima, houve episódios de violência psicológica, humilhações e ofensas. Thiago Pinheiro negou, disse apenas que se exaltou e vai prestar depoimento nesta sexta-feira (14)
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