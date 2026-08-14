O menino, que é não verbal, ficou cerca de 15 minutos fora da unidade - Reprodução

O menino, que é não verbal, ficou cerca de 15 minutos fora da unidadeReprodução

Publicado 14/08/2026 18:46

Arraial do Cabo - Uma criança autista de 6 anos saiu da Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, sem supervisão na última segunda-feira (10). O menino, que é não verbal, ficou cerca de 15 minutos fora da unidade e foi encontrado por uma mulher que passava pelo local. Policiais próximos ajudaram a localizar a família.

A direção informou que um portão estava aberto para o descarregamento de alimentos e que a criança saiu por esse acesso. A mãe questiona a falta de integração entre escola, profissional e família e destaca a preocupação com a proximidade de uma lagoa, já que o menino gosta de água.

O caso ocorreu durante a troca dos profissionais que acompanham alunos atípicos da rede municipal. O serviço passou a ser prestado pelo Instituto Rede de Apoio Social.

Outras famílias também relatam problemas. Uma mãe afirma que a filha autista, de 6 anos, ficou mais de uma semana sem cuidadora. Outra conta que o filho, de 9 anos, não verbal e com nível 3 de suporte, também ficou sem acompanhamento pelo mesmo período. Nos dois casos, profissionais foram designados após as famílias procurarem a Ouvidoria.

As mães relatam crises, dificuldades de adaptação e falta de comunicação sobre a mudança. Elas defendem um período de integração entre cuidadores, escolas e responsáveis.

A Prefeitura informou que o caso de Monte Alto foi pontual e que as providências administrativas foram adotadas. O município disse ainda que o episódio não tem relação direta com a terceirização e que o serviço está em fase de implementação. Eventuais problemas serão apurados e poderão gerar medidas administrativas.