Wagner Estevão dos Santos e Suelen Peçanha de Paiva - Reprodução

Wagner Estevão dos Santos e Suelen Peçanha de PaivaReprodução

Publicado 14/08/2026 18:51

Arraial do Cabo - A Polícia Civil - A Polícia Civil prendeu um casal durante uma operação realizada em Figueira, em Arraial do Cabo , e apreendeu uma grande quantidade de drogas, celulares e anotações. A ação, batizada de Operação Amigo Urso, também investiga uma possível tentativa de avanço do Comando Vermelho (CV) no município e em outras áreas da Região dos Lagos.

Os presos foram identificados como Wagner Estevão dos Santos e Suelen Peçanha de Paiva. Segundo a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), os dois são suspeitos de envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Durante as diligências em uma residência, os policiais encontraram o material entorpecente, além de celulares e anotações que, segundo a investigação, podem estar relacionados à atividade criminosa.

Um dos principais pontos da apuração é esclarecer se o casal teria ligação com a estrutura criminosa associada a Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca da Penha” ou “Urso da Penha”.

A Polícia Civil também investiga a possibilidade de uma tentativa de expansão territorial do CV para Arraial do Cabo e outras cidades da Região dos Lagos. A hipótese ainda está em investigação e deverá ser esclarecida a partir da análise do material apreendido e de novas diligências.

A reportagem tentou contato com a defesa de Wagner Estevão dos Santos e Suelen Peçanha de Paiva, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.