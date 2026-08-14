Wagner Estevão dos Santos e Suelen Peçanha de PaivaReprodução
Operação prende dois criminosos e investiga avanço do CV em Arraial do Cabo
Ação da 132ª DP, em Figueira, apreendeu drogas, celulares e anotações; investigação apura possível ligação dos suspeitos com grupo associado a "Doca da Penha"
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Criança autista sai de escola sem supervisão em Arraial do Cabo
Família questiona falhas na segurança e no acompanhamento de alunos atípicos
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Prefeita entra na brincadeira com a criançada em feira que aposta em literatura, cultura e atrações para toda a família, até segunda (17). Cerca de 8 mil alunos devem passar por lá nesta sexta-feira (14)
Fábio do Pastel amplia estrutura de saúde mental com nova entrega
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Serginho garante diálogo com quiosqueiros, mas avisa: "Essa obra vai avançar"
Comerciantes cobram garantias sobre os pontos e o período sem trabalhar durante a revitalização da orla
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