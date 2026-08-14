Homem foi identificado pelas iniciais W.C.O.Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Arraial do Cabo - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem identificado pelas iniciais W.C.O., acusado de violência doméstica contra a própria companheira, em Arraial do Cabo.
A prisão foi realizada por agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). A ação ocorreu durante o Agosto Lilás, campanha voltada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.
Segundo a Polícia Civil, o enfrentamento à violência doméstica ocorre durante todo o ano. A corporação também reforçou a importância das denúncias para o atendimento e a investigação de casos de violência contra a mulher. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.