Homem foi identificado pelas iniciais W.C.O. - Reprodução

Homem foi identificado pelas iniciais W.C.O.Reprodução

Publicado 14/08/2026 18:57

Arraial do Cabo - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem identificado pelas iniciais W.C.O., acusado de violência doméstica contra a própria companheira, em Arraial do Cabo.

Segundo a Polícia Civil, o enfrentamento à violência doméstica ocorre durante todo o ano. A corporação também reforçou a importância das denúncias para o atendimento e a investigação de casos de violência contra a mulher. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.