Motocicleta estava jogada no canteiro da pistaReprodução
Moto é encontrada abandonada às margens de estrada em Arraial do Cabo
Segundo as informações, não havia o condutor no local no momento em que o veículo foi localizado
Moto é encontrada abandonada às margens de estrada em Arraial do Cabo
Segundo as informações, não havia o condutor no local no momento em que o veículo foi localizado
Homem é preso por violência doméstica em Arraial do Cabo
Ação da 132ª DP ocorreu durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento aos casos registrados na cidade
Operação prende dois criminosos e investiga avanço do CV em Arraial do Cabo
Ação da 132ª DP, em Figueira, apreendeu drogas, celulares e anotações; investigação apura possível ligação dos suspeitos com grupo associado a "Doca da Penha"
Criança autista sai de escola sem supervisão em Arraial do Cabo
Família questiona falhas na segurança e no acompanhamento de alunos atípicos
Nas alturas: Daniela encara tirolesa e abre a FLA Araru em clima de festa
Prefeita entra na brincadeira com a criançada em feira que aposta em literatura, cultura e atrações para toda a família, até segunda (17). Cerca de 8 mil alunos devem passar por lá nesta sexta-feira (14)
Fábio do Pastel amplia estrutura de saúde mental com nova entrega
Unidade atende crianças e adolescentes e deve ganhar profissional para atividades terapêuticas na piscina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.