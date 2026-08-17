Motocicleta estava jogada no canteiro da pista - Reprodução

Motocicleta estava jogada no canteiro da pistaReprodução

Publicado 17/08/2026 18:17

Arraial do Cabo - Uma motocicleta foi encontrada abandonada às margens da pista, antes de Monte Alto, em Arraial do Cabo, neste domingo (16). O veículo estava próximo à chamada curva do S, no sentido Arraial, com um capacete e uma sandália ao lado, mas o condutor não foi localizado.

Registros feitos no local mostram a motocicleta e os objetos deixados próximos ao veículo. A placa informada é KVM-8555, de Cabo Frio.

A presença do capacete e da sandália junto à moto, sem a localização do condutor, levantou dúvidas sobre o que teria acontecido. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da pessoa que estaria conduzindo o veículo.

O caso ocorreu no mesmo dia em que outro acidente foi registrado nas proximidades da Voledan. As duas ocorrências, no entanto, são tratadas como casos distintos.

Não foram divulgadas informações sobre eventual vítima, acidente envolvendo a motocicleta ou sobre as circunstâncias que levaram ao abandono do veículo.