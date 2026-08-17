Vagas são para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias - Reprodução

Vagas são para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às EndemiasReprodução

Publicado 17/08/2026 18:33

Arraial do Cabo - Estão abertas, a partir desta segunda-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo Público nº 01/2026, em Arraial do Cabo. O certame é destinado ao preenchimento de vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE).

Os candidatos podem se inscrever até o dia 21 de outubro de 2026. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, pelo site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo , na aba “Processo Seletivo”, ou pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pela organização e execução do processo seletivo.

A aplicação das provas está prevista para 22 de novembro, nos turnos da manhã e da tarde.

O processo seletivo segue a legislação federal que regulamenta as carreiras de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

Apesar de os profissionais estarem submetidos ao regime estatutário municipal, a Constituição Federal e a Lei Federal nº 11.350/2006 estabelecem que o ingresso nessas carreiras deve ocorrer por meio de Processo Seletivo Público.

O edital contém o cronograma, os requisitos para os cargos, o número de vagas, o conteúdo das provas e as demais regras do certame. O documento está disponível nos sites do IBAM e da Prefeitura de Arraial do Cabo.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail faleconosco.concurso@adm.arraial.rj.gov.br

Processo Seletivo Público

Cargos: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias

Inscrições: até 21 de outubro de 2026

Provas: 22 de novembro de 2026

Organização: Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)