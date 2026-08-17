Vagas são para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às EndemiasReprodução

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Estão abertas, a partir desta segunda-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo Público nº 01/2026, em Arraial do Cabo. O certame é destinado ao preenchimento de vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE).
Os candidatos podem se inscrever até o dia 21 de outubro de 2026. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, pelo site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, na aba “Processo Seletivo”, ou pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pela organização e execução do processo seletivo.
A aplicação das provas está prevista para 22 de novembro, nos turnos da manhã e da tarde.
O processo seletivo segue a legislação federal que regulamenta as carreiras de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
Apesar de os profissionais estarem submetidos ao regime estatutário municipal, a Constituição Federal e a Lei Federal nº 11.350/2006 estabelecem que o ingresso nessas carreiras deve ocorrer por meio de Processo Seletivo Público.
O edital contém o cronograma, os requisitos para os cargos, o número de vagas, o conteúdo das provas e as demais regras do certame. O documento está disponível nos sites do IBAM e da Prefeitura de Arraial do Cabo.
Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail faleconosco.concurso@adm.arraial.rj.gov.br.
Processo Seletivo Público
Cargos: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias
Inscrições: até 21 de outubro de 2026
Provas: 22 de novembro de 2026
Organização: Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)