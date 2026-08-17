Roberto Menescal no palco da Praça do Cova - Ascom

Roberto Menescal no palco da Praça do CovaAscom

Publicado 17/08/2026 18:54

Arraial do Cabo - O Festival Bossa 61 chegou ao fim neste domingo (16), em Arraial do Cabo, com - O Festival Bossa 61 chegou ao fim neste domingo (16), em Arraial do Cabo, com Roberto Menescal no palco da Praça do Cova, na Praia dos Anjos . O compositor, um dos nomes ligados à Bossa Nova, foi o homenageado desta edição e encerrou a programação.

Menescal tem uma relação com Arraial do Cabo que remonta a 1961. Naquele ano, durante um passeio de barco pela região com amigos, entre eles Ronaldo Bôscoli e Nara Leão, a embarcação apresentou problemas no motor e ficou à deriva.

A situação serviu de inspiração para “O Barquinho”, composta por Menescal e Bôscoli, que se tornou uma das canções marcantes da Bossa Nova.

Foi justamente no município ligado à história da música que Menescal voltou ao palco para encerrar o festival. O público acompanhou a apresentação e as demais atrações que passaram pela Praça do Cova ao longo dos três dias de programação.

Antes do compositor, Cristóvão Bastos se apresentou ao lado de Mauro Senise e Miguel Rabello. Liah Soares também integrou a programação do último dia.

A primeira noite ocorreu na sexta-feira (14), com apresentações de Jônatas Saxofonista e do encontro entre André Muato e Torcuato Mariano.

As atrações previstas para sábado (15) foram transferidas para domingo devido às condições climáticas e à previsão de ventos fortes. O show de Rosa Passos ficou para uma nova data, que ainda será divulgada.