Roberto Menescal no palco da Praça do CovaAscom
Roberto Menescal encerra Bossa 61 com noite especial em Arraial do Cabo
Apresentação na Praia dos Anjos marcou o encerramento de três dias de programação musical na cidade
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Arraial do Cabo abre inscrições para processo seletivo na área da Saúde
Inscrições seguem até 21 de outubro, com provas previstas para 22 de novembro; seleção é organizada pelo IBAM
Moto é encontrada abandonada às margens de estrada em Arraial do Cabo
Segundo as informações, não havia o condutor no local no momento em que o veículo foi localizado
Homem é preso por violência doméstica em Arraial do Cabo
Ação da 132ª DP ocorreu durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento aos casos registrados na cidade
Operação prende dois criminosos e investiga avanço do CV em Arraial do Cabo
Ação da 132ª DP, em Figueira, apreendeu drogas, celulares e anotações; investigação apura possível ligação dos suspeitos com grupo associado a "Doca da Penha"
Criança autista sai de escola sem supervisão em Arraial do Cabo
Família questiona falhas na segurança e no acompanhamento de alunos atípicos
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