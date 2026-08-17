O veículo foi retirado de circulação e encaminhado para as medidas administrativas cabíveis - Ascom

O veículo foi retirado de circulação e encaminhado para as medidas administrativas cabíveisAscom

Publicado 17/08/2026 19:06

ARRAIAL DO CABO: O Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GTRAN), da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Arraial do Cabo, realizou, na última sexta-feira (14), a apreensão de um veículo utilizado no transporte irregular de passageiros, conhecido popularmente como “lotada”.



A abordagem ocorreu durante uma ação de fiscalização e ordenamento urbano. De acordo com a equipe, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de apresentar outras irregularidades identificadas durante a consulta aos sistemas de segurança.



O veículo foi retirado de circulação e encaminhado para as medidas administrativas cabíveis.



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O município mantém ações permanentes de fiscalização com o objetivo de promover mais segurança no trânsito e combater práticas que possam colocar a população em risco. : O Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GTRAN), da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Arraial do Cabo, realizou, na última sexta-feira (14), a apreensão de um veículo utilizado no transporte irregular de passageiros, conhecido popularmente como “lotada”.A abordagem ocorreu durante uma ação de fiscalização e ordenamento urbano. De acordo com a equipe, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de apresentar outras irregularidades identificadas durante a consulta aos sistemas de segurança.O veículo foi retirado de circulação e encaminhado para as medidas administrativas cabíveis. Secretaria Municipal de Segurança Pública orienta moradores e visitantes a utilizarem apenas serviços de transporte regularizados. Veículos que operam de forma irregular, além de não serem submetidos às fiscalizações obrigatórias, podem oferecer riscos aos passageiros, uma vez que não há garantia de vistoria, condições adequadas de circulação ou cobertura em caso de acidentes.O município mantém ações permanentes de fiscalização com o objetivo de promover mais segurança no trânsito e combater práticas que possam colocar a população em risco.

A reportagem tentou contato com o motorista, mas não obteve retorno.