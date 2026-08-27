Crime foi registrado por câmeras de segurança - Reprodução

Crime foi registrado por câmeras de segurançaReprodução

Publicado 27/08/2026 12:33

Arraial do Cabo - Em uma saída rápida de um hostel de Arraial do Cabo, um homem teria levado a bicicleta da proprietária da hospedagem e, na pressa para fugir, acabou deixando documentos pessoais pelo caminho.

De acordo com as informações, o homem havia prestado serviços no local durante cerca de 15 dias. O furto aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (27) e teria ocorrido de forma discreta, antes que a movimentação na região aumentasse.

A situação chamou a atenção porque, durante a fuga, o suspeito acabou perdendo os próprios documentos. O material foi encontrado e entregue à família da proprietária, que utilizou as informações para registrar um Boletim de Ocorrência na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).

O caso foi comunicado às autoridades e deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias do furto e identificar o responsável.