Crime foi registrado por câmeras de segurançaReprodução
Homem furta bicicleta em hostel de Arraial e deixa documentos pelo caminho
Suspeito havia prestado serviços na hospedagem por cerca de 15 dias e deixou o local levando a bicicleta da proprietária
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Daniela Soares arma Guarda de Araruama e mira reforço no combate ao crime
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Serginho aposta em novos voos para turbinar turismo e economia de Cabo Frio
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Incêndio atinge Restinga de Massambaba e ameaça área científica de Arraial
Três focos foram identificados na região; equipes trabalham para conter as chamas e evitar o avanço do fogo até o Brejo do Espinho
Pontal do Atalaia tem novas regras para veículos em Arraial do Cabo
Estacionamento rotativo foi encerrado e carros particulares estão proibidos de circular na área, com exceções previstas no acordo
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