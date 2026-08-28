Drogas apreendidas durante a açãoREPRODUÇÃO
Segundo a corporação, os policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam uma denúncia sobre a possível comercialização de drogas. Durante a abordagem, os dois suspeitos foram localizados e o material ilícito foi encontrado.
Entre os itens apreendidos estão 136 pinos de substância análoga à cocaína, 44 tabletes de maconha prensada, 95 unidades de skank, 20 porções de flor de maconha e 65 tiras de maconha.
Também foram recolhidos 178 frascos de loló, 67 frascos de lança-perfume e um galão com cinco litros de loló. A polícia apreendeu ainda uma folha com adesivos e etiquetas para identificação de entorpecentes e três telefones celulares.
Os dois homens e todo o material foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, para a Central de Flagrantes, na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada.
Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.
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