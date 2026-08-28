Drogas apreendidas durante a ação - REPRODUÇÃO

Drogas apreendidas durante a açãoREPRODUÇÃO

Publicado 28/08/2026 14:47

- Uma ação da Polícia Militar realizada nesta quinta-feira (27), na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas e a detenção de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico. A operação foi realizada por equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e do Patrulhamento Tático Móvel, do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM).Segundo a corporação, os policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam uma denúncia sobre a possível comercialização de drogas. Durante a abordagem, os dois suspeitos foram localizados e o material ilícito foi encontrado.Também foram recolhidos 178 frascos de loló, 67 frascos de lança-perfume e um galão com cinco litros de loló. A polícia apreendeu ainda uma folha com adesivos e etiquetas para identificação de entorpecentes e três telefones celulares.Os dois homens e todo o material foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, para a Central de Flagrantes, na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada.Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.