Atletas participante do Projeto - Foto: Reprodução

Atletas participante do Projeto Foto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 15:19

O grupo contou com 13 atletas de diferentes categorias, nos naipes masculino e feminino. Todos os integrantes da equipe subiram ao pódio. Ao todo, foram conquistadas seis medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze.

Com o resultado, a equipe terminou a competição na 17ª posição entre 61 equipes participantes. Entre os times inscritos estavam academias como Carlson Gracie Team e Gracie Humaitá.

O projeto foi idealizado pelo Mestre Sandro Moraes, que criou as siglas SM BJJ a partir do próprio nome. O trabalho começou no Rio de Janeiro há cerca de nove anos. Em 2023, o Mestre Almir Nunes, discípulo de Sandro, se mudou para a Região dos Lagos e passou a treinar jovens no quintal de casa.

Com o apoio de lideranças comunitárias e religiosas, as atividades começaram no bairro Parque das Garças, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.

Posteriormente, o projeto passou a atuar também no bairro Caiçara, na sede da Primeira Igreja Batista, e em Praia Seca, distrito de Araruama, em um espaço da Igreja de São Jorge.

Um novo núcleo está previsto para ser implantado no bairro Novo Arraial, localizado a cerca de 20 quilômetros da região central do município. Segundo Almir Nunes, atualmente o projeto atende cerca de 70 pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

“Hoje, o projeto tem aproximadamente umas 70 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, cada qual com sua história, cada qual com suas dificuldades e que, dentro da “arte suave”, vão aprendendo que podem muito mais do que elas acham que podem. Elas superam seus medos, suas ansiedades, buscam nelas a gana de vencer, e é isso que a gente tenta trabalhar com esses alunos”, afirmou.

O projeto recebe apoio de pessoas físicas, que auxiliam nas aulas e nos treinos. A Subsecretaria de Esporte e Lazer também contribuiu com o transporte dos atletas para a competição em Saquarema e cedeu placas de tatame utilizadas no espaço de treinamento.

De acordo com o projeto, a estrutura ainda precisa de recursos, e a equipe está disponível para receber propostas de apoio e patrocínio pelo e-mail almirnunes.adv@gmail.com.

Para Almir, o trabalho desenvolvido com os atletas também envolve o acompanhamento dos resultados obtidos nas competições e a evolução dos alunos.

“Pra mim, não tem nada mais gratificante do que ver o sorriso deles no rosto, quando eles se sagram campeões. E eu sofro com eles quando eles perdem também. Muitas vezes me deu vontade de chorar junto com eles na beira do tatame, mas a gente tem que engolir o choro e mostrar que tem que ser forte e persistir, porque nada vem fácil, especialmente a vitória”, concluiu o mestre e professor.