Estruturas de baleias e golfinhos - Foto: Reprodução

Estruturas de baleias e golfinhosFoto: Reprodução

Publicado 01/09/2026 17:10

Arraial do Cabo - A Funtec Ambiental está ampliando a - A Funtec Ambiental está ampliando a instalação de réplicas de animais marinhos em diferentes pontos de Arraial do Cabo. A iniciativa faz parte das ações realizadas durante a Temporada de Baleias 2026 e prevê a instalação das estruturas em espaços públicos do município.

Entre as novas réplicas está uma baleia-jubarte de seis metros e um filhote com aproximadamente 2,50 metros. As estruturas serão instaladas na Praça de Figueira, em Pernambuca, na Praça de Monte Alto, em frente à Orla da Praia Grande e na Marina dos Pescadores.

Segundo o presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, parte das estruturas está sendo produzida fora de Arraial do Cabo.

“Hoje estamos acompanhando a construção das nossas réplicas das gigantes dos mares aqui em Magé, no Rio de Janeiro. Temos uma réplica de jubarte com seis metros e um filhote com 2,50 metros, que serão instalados em diferentes pontos de Arraial do Cabo, incluindo os distritos. Outras réplicas também estão sendo produzidas em São Paulo e Vitória”, explicou.

O projeto também prevê a instalação de seis réplicas de golfinhos. Três serão destinadas à região da Praia Grande e outras três ao Pórtico.

A Funtec Ambiental informou que novas estruturas devem ser instaladas até o encerramento da Temporada de Baleias 2026, seguindo o calendário de atividades realizadas no município.

“Queremos que a população e os visitantes acompanhem as novidades. São novas réplicas gigantes que estarão presentes em diferentes pontos da cidade e reforçam essa conexão de Arraial do Cabo com a vida marinha”, destacou o presidente.

A instalação das réplicas integra as ações da Funtec Ambiental relacionadas à Temporada de Baleias 2026.