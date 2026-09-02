O veículo saiu da pista e acabou caindo em uma área próxima à costeiraTalk Show dos Lagos

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Um caminhão de concreto caiu em um trecho de estrada em frente ao Recanto do Atalaia, em Arraial do Cabo, nesta terça-feira (1º).
O veículo saiu da pista e acabou caindo em uma área próxima à costeira. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.
O caso chama atenção para a circulação de caminhões de carga pesada em trechos de estrada com características de costeira, que apresentam áreas próximas a encostas e ao mar.
Não há informações, até o momento, sobre feridos ou sobre as condições do motorista.