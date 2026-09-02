O veículo saiu da pista e acabou caindo em uma área próxima à costeiraTalk Show dos Lagos
Caminhão de concreto cai no Recanto do Atalaia, em Arraial do Cabo
Veículo saiu da pista e parou em área próxima à costeira; causas da ocorrência ainda não foram esclarecidas
Caminhão de concreto cai no Recanto do Atalaia, em Arraial do Cabo
Veículo saiu da pista e parou em área próxima à costeira; causas da ocorrência ainda não foram esclarecidas
Marcelo Freixo detona Garotinho em entrevista: 'é um idiota'
Candidato a deputado federal afirma que ex-governador deveria "lavar a boca com água sanitária" antes de falar sobre o assassinato de irmão e dispara: "É um homem sem passado e sem futuro"
Funtec amplia réplicas de animais marinhos em Arraial do Cabo
Estruturas de baleias e golfinhos serão instaladas em diferentes pontos do município, incluindo os distritos
TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
Decisão determina retirada do conteúdo em 24 horas, fixa multa diária de R$ 10 mil e manda Meta fornecer dados para identificar autor da publicação
Expo Agro de Daniela lota parque e turbina economia de Araruama
Prefeita diz que público superou o melhor dia da edição anterior e destaca ocupação de hotéis, pousadas e Airbnb
Direitos Humanos da Alerj vai a Araruama para apurar morte de Cabo da PM
O presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, deputado Alexandre Knoploch esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.