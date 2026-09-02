O veículo saiu da pista e acabou caindo em uma área próxima à costeira - Talk Show dos Lagos

O veículo saiu da pista e acabou caindo em uma área próxima à costeiraTalk Show dos Lagos

Publicado 02/09/2026 14:03 | Atualizado 02/09/2026 14:07

Arraial do Cabo - Um caminhão de concreto caiu em um trecho de estrada em frente ao Recanto do Atalaia, em Arraial do Cabo, nesta terça-feira (1º).

O caso chama atenção para a circulação de caminhões de carga pesada em trechos de estrada com características de costeira, que apresentam áreas próximas a encostas e ao mar.

Não há informações, até o momento, sobre feridos ou sobre as condições do motorista.