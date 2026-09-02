A abordagem foi realizada pela Mobilidade Urbana, Segurança Pública, Guarda Municipal, COMTRANS e PROEIS - Ascom

A abordagem foi realizada pela Mobilidade Urbana, Segurança Pública, Guarda Municipal, COMTRANS e PROEISAscom

Publicado 02/09/2026 15:14

Arraial do Cabo - Um passeio turístico terminou com a apreensão de um bugre durante uma fiscalização em Arraial do Cabo, na terça-feira (1). O veículo foi parado após denúncias de que estaria realizando passeios sem autorização e, durante a vistoria, os agentes encontraram um adesivo que, segundo a Prefeitura, seria uma cópia do modelo oficial usado para identificar buggys regularizados.





De acordo com a Prefeitura, o adesivo encontrado no bugre trazia as logomarcas do município e da COMTRANS, mas apresentava diferenças em relação ao material oficial. Entre elas estava a forma de fixação: o selo estava colocado na parte externa do vidro, enquanto o documento utilizado nos veículos credenciados é instalado internamente.



Outro ponto identificado pelos agentes foi a numeração do adesivo, que estaria vinculada a outro veículo autorizado a realizar passeios turísticos.



A Prefeitura informou que o serviço de buggy-turismo precisa seguir regras específicas de autorização e identificação, incluindo a utilização de adesivo oficial com numeração própria para cada veículo regularizado. abordagem foi realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, com apoio da Secretaria de Segurança Pública, Guarda Municipal, COMTRANS e PROEIS . No momento da fiscalização, havia um motorista e quatro passageiros no veículo. O responsável informou aos agentes que os ocupantes eram familiares.De acordo com a Prefeitura, o adesivo encontrado no bugre trazia as logomarcas do município e da COMTRANS, mas apresentava diferenças em relação ao material oficial. Entre elas estava a forma de fixação: o selo estava colocado na parte externa do vidro, enquanto o documento utilizado nos veículos credenciados é instalado internamente.Outro ponto identificado pelos agentes foi a numeração do adesivo, que estaria vinculada a outro veículo autorizado a realizar passeios turísticos.A Prefeitura informou que o serviço de buggy-turismo precisa seguir regras específicas de autorização e identificação, incluindo a utilização de adesivo oficial com numeração própria para cada veículo regularizado.

A ocorrência foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde foi registrada a suspeita de falsificação de documento público. O bugre também foi apreendido por outras irregularidades e levado ao depósito municipal, onde ficará à disposição das medidas administrativas cabíveis.



A reportagem tentou contato com o responsável pelo veículo, mas não localizou, e o espaço segue aberto para manifestação.