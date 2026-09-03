Museu Oceanográfico de Arraial do CaboFoto: Reprodução
Museu Oceanográfico de Arraial do Cabo terá entrada gratuita de 4 a 6/9
Iniciativa em homenagem ao Dia da Independência convida moradores e visitantes a conhecerem a história, a ciência e o acervo marítimo da região.
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