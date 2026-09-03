Museu Oceanográfico de Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

Museu Oceanográfico de Arraial do CaboFoto: Reprodução

Publicado 03/09/2026 17:22

Arraial do Cabo - O Museu Oceanográfico de Arraial do Cabo estará com entrada gratuita entre os dias 4 e 6 de setembro, das 14h às 17h, em celebração antecipada ao Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. A ação busca aproximar moradores e visitantes da história, da ciência e da ligação do - O Museu Oceanográfico de Arraial do Cabo estará com entrada gratuita entre os dias 4 e 6 de setembro, das 14h às 17h, em celebração antecipada ao Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. A ação busca aproximar moradores e visitantes da história, da ciência e da ligação do município com o ambiente marinho.

A instituição está localizada na Praça Daniel Barreto, sem número, na Praia dos Anjos. Mantido pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), da Marinha do Brasil, o espaço reúne um acervo dedicado à pesquisa e à preservação ambiental da biodiversidade local.

Quem visitar o museu durante o período de portões abertos poderá conferir exposições que incluem equipamentos de estudo oceanográfico, acervos arqueológicos e espécies da fauna e flora marinhas da região. O público também tem acesso a informações sobre o fenômeno da ressurgência, que traz águas frias e ricas em nutrientes para a costa de Arraial do Cabo.