O serviço é oferecido pela Prefeitura - Foto: Reprodução

O serviço é oferecido pela PrefeituraFoto: Reprodução

Publicado 04/09/2026 16:12

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo ampliou o acesso ao programa municipal de castração gratuita de cães e gatos. Somente em agosto, 130 cirurgias foram realizadas na Clínica Municipal de Castração Animal, em Monte Alto. Desde janeiro, o município já contabiliza cerca de mil procedimentos.

A partir do dia 9 de setembro, moradores da região central terão uma nova opção para realizar os exames pré-operatórios dos animais. O atendimento será oferecido quinzenalmente na sede da Secretaria do Ambiente e Saneamento (Semas), evitando que os tutores precisem se deslocar até Monte Alto apenas para essa etapa do procedimento.

O primeiro atendimento será realizado no dia 9 de setembro, das 9h às 11h, na Rua Dallas, nº 131, esquina com a Rua Walter Teixeira, no bairro Macedônia. A castração continuará sendo realizada na Clínica Municipal, em Monte Alto. Já os moradores dos distritos poderão continuar fazendo os exames pré-operatórios diretamente na unidade.

Para participar do programa, é necessário ser morador de Arraial do Cabo e realizar o agendamento previamente. No atendimento, o tutor deve apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência atualizado em seu próprio nome. A documentação é obrigatória para o cadastro e a realização do exame.

Os agendamentos e outras informações podem ser obtidos pelo telefone (22) 99102-4049.

Além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos, a castração ajuda a evitar crias indesejadas e pode reduzir o abandono e o número de animais vivendo nas ruas. O procedimento também oferece benefícios à saúde dos pets, como a redução do risco de alguns tumores e a prevenção de doenças relacionadas ao sistema reprodutivo.

Nas fêmeas, por exemplo, a castração elimina o risco de desenvolvimento de piometra, uma infecção uterina grave que pode ser fatal.

A ampliação dos pontos para realização dos exames pré-operatórios busca facilitar o acesso dos tutores ao serviço e fortalecer as ações de saúde, proteção e bem-estar animal no município. O programa é oferecido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento.