O serviço é oferecido pela PrefeituraFoto: Reprodução
Arraial do Cabo amplia acesso à castração gratuita de cães e gatos
Município já realizou cerca de mil cirurgias em 2026 e vai oferecer exames pré-operatórios na região central
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Flávio lidera para presidente e Paes e Ruas empatam em Cabo Frio, diz pesquisa
Pesquisa também aponta Dra. Gabriela na frente para deputada estadual e Subtenente Bernardo liderando a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados
Candidatura de Russo "subiu no telhado", em Araruama
MPE dá parecer pelo indeferimento do registro e cita possíveis ligações com pessoas investigadas por organização criminosa; julgamento acontece na próxima semana
MPE pede indeferimento da candidatura de Marquinho Mendes a deputado estadual
Parecer aponta condenações no TCU e rejeição de contas como motivos para considerar o ex-prefeito de Cabo Frio inelegível; decisão final ainda cabe à Justiça Eleitoral
Museu Oceanográfico de Arraial do Cabo terá entrada gratuita de 4 a 6/9
Iniciativa em homenagem ao Dia da Independência convida moradores e visitantes a conhecerem a história, a ciência e o acervo marítimo da região.
TRE-RJ cassa Carlos Russo e troca de partido custa mandato em Araruama
Decisão atinge o parlamentar após a saída do PRD, partido pelo qual foi eleito em 2024, e sua filiação à Democracia Cristã (DC), em março deste ano
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