ex-gerente do tráfico do Morro da Coca-Cola - Foto: Reprodução

ex-gerente do tráfico do Morro da Coca-ColaFoto: Reprodução

Publicado 08/09/2026 17:19 | Atualizado 08/09/2026 18:37

Arraial do Cabo - Agentes da 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo prenderam Eder Fernando Ribeiro de Lima, em Italva, no Noroeste Fluminense. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de



Segundo a Polícia Civil, Eder é investigado por ter atuado como gerente do tráfico de drogas no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo. De acordo com as investigações, ele deixou o município após a morte de um oficial da Polícia Militar, em 2018, durante uma operação policial.



Desde então, o homem era considerado foragido. O mandado de prisão preventiva contra ele estava em aberto desde 2019. A localização do suspeito foi identificada após um trabalho de inteligência realizado por policiais da 132ª DP. As investigações apontaram que ele estava escondido em Italva. - Agentes da 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo prenderam Eder Fernando Ribeiro de Lima, em Italva, no Noroeste Fluminense. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Arraial do Cabo Segundo a Polícia Civil, Eder é investigado por ter atuado como gerente do tráfico de drogas no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo. De acordo com as investigações, ele deixou o município após a morte de um oficial da Polícia Militar, em 2018, durante uma operação policial.Desde então, o homem era considerado foragido. O mandado de prisão preventiva contra ele estava em aberto desde 2019. A localização do suspeito foi identificada após um trabalho de inteligência realizado por policiais da 132ª DP. As investigações apontaram que ele estava escondido em Italva.

Segundo a corporação, o primo de Eder é apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade. Eder responde pelos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 37 da Lei nº 11.343/2006, que tratam, entre outros pontos, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e colaboração como informante. A prisão foi realizada sob coordenação do delegado Fábio Corsino, titular da 132ª DP.

A equipe de reportagem entrou em contato com a defesa de Eder Fernando Ribeiro de Lima, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.