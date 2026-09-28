Festival, que reúne música, literatura, cultura e entretenimento em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

Festival, que reúne música, literatura, cultura e entretenimento em Arraial do CaboFoto: Reprodução

Publicado 28/09/2026 18:45

O Mundo Bita – Festa dos Bichos e o rapper Mussa estão entre as atrações confirmadas do LiterArraial 2026 , terceira edição do Festival Literário e Cultural de Arraial do Cabo. O evento será realizado entre 30 de setembro e 3 de outubro, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, o Barcellão, com programação gratuita para diferentes públicos.

A programação começa na quarta-feira (30), às 9h, com o espetáculo Mundo Bita – Festa dos Bichos, no Palco Cultural. A apresentação reúne música, diversão e aprendizado em uma experiência voltada ao público infantil e às famílias, com personagens e canções conhecidas por crianças de diferentes regiões do país.

Mussa se apresenta no dia 1º de outubro

Na quinta-feira (1º), às 19h, o rapper Mussa será uma das atrações do Palco Cultural. O artista participa do festival com uma apresentação direcionada aos públicos infantil e juvenil, combinando música, criatividade e entretenimento.

As duas atrações fazem parte de uma programação que também reúne nomes da música nacional. Já estão confirmados Turma da Mônica – O Show, no dia 30 de setembro, às 15h; Jorge Vercillo, no dia 1º de outubro, às 22h; Patati Patatá, no dia 2, às 19h; Vitor Kley, também no dia 2, às 22h; e IZA, no dia 3, às 22h.

Com o tema “Universo das Emoções”, o LiterArraial 2026 terá atividades que vão além dos shows. A proposta do festival inclui literatura, música, cultura, educação e entretenimento em uma programação gratuita ao longo dos quatro dias de evento.

Entre as atividades previstas estão palestras, rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais e encontros com autores de destaque nacional e local. A programação foi organizada para contemplar diferentes faixas etárias e aproximar o público de atividades relacionadas à leitura, à produção cultural e à educação.

A realização é da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer. O festival chega à terceira edição reunindo atrações musicais e atividades culturais no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos.

A programação cultural completa ainda será divulgada pela organização. Novas atividades e participantes devem ser anunciados nos próximos dias.

Serviço

LiterArraial 2026 – Universo das Emoções

Mundo Bita – Festa dos Bichos

30 de setembro, quarta-feira

9h

Palco Cultural – Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos

Mussa

1º de outubro, quinta-feira

19h

Palco Cultural – Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos

Evento: de 30 de setembro a 3 de outubro

Entrada: gratuita

Realização: Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer.