O professor foi levado à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) junto com as demais pessoas envolvidas para apresentação dos fatos à autoridade policial. - Foto: Reprodução

O professor foi levado à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) junto com as demais pessoas envolvidas para apresentação dos fatos à autoridade policial.Foto: Reprodução

Publicado 30/09/2026 13:35

Um professor de 56 anos foi afastado de uma escola estadual em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos, após ser denunciado por suspeita de assédio sexual contra estudantes com idades entre 15 e 17 anos. O caso foi registrado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (28), depois que responsáveis pelas alunas procuraram a unidade de ensino e relataram as suspeitas. A ocorrência foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia, onde os fatos passaram a ser apresentados à autoridade policial.

Segundo o registro da PM, mães de estudantes afirmaram que as filhas teriam sido assediadas pelo professor. Os responsáveis também relataram aos policiais a existência de vídeos que teriam sido gravados dentro da sala de aula. O documento policial menciona as gravações, mas não detalha o conteúdo dos vídeos nem descreve quais condutas teriam sido atribuídas ao docente.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais ouviram as estudantes, os responsáveis e a direção da escola. As informações foram reunidas para subsidiar a apuração do caso. O registro não apresenta, até o momento, uma conclusão sobre as acusações feitas contra o professor.

Secretaria abriu sindicância e afastou servidor

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que abriu uma sindicância para apurar os fatos e que o professor, que é servidor concursado, foi afastado imediatamente das atividades na unidade.

Em nota, a pasta afirmou que trata denúncias dessa natureza com seriedade e que a prioridade é garantir a segurança, a integridade e o bem-estar dos estudantes. A secretaria também informou que a família de uma das alunas está sendo acompanhada por uma equipe da escola.

Ainda segundo a Seeduc, a unidade acionou a Patrulha da Criança e do Adolescente, programa especializado da Polícia Militar, para acompanhar a situação e prestar suporte relacionado ao caso.

O afastamento informado pela secretaria ocorre enquanto os fatos são apurados administrativamente e pela autoridade policial. A denúncia, por si só, não representa uma condenação, e a investigação deverá esclarecer as circunstâncias relatadas pelas estudantes e seus responsáveis.

Registro cita outras ocorrências

O boletim de ocorrência também aponta que o professor possui 11 anotações criminais. De acordo com o documento, os registros envolvem ocorrências como estelionato, falsificação de documento particular, ameaça, injúria, desobediência, vias de fato, perturbação da tranquilidade e lesão corporal, além de registros relacionados à violência doméstica.

O próprio documento, porém, não informa os desfechos dessas ocorrências. As anotações mencionadas no registro policial não equivalem, por si só, a condenações criminais e não permitem concluir sobre a responsabilidade do professor em relação aos fatos registrados anteriormente.

Após a denúncia, o professor foi levado à 132ª DP junto com as demais pessoas envolvidas na ocorrência para apresentação dos fatos à autoridade policial. Conforme a Polícia Militar, ele foi autuado e responderá ao processo em liberdade.

A investigação deverá apurar as denúncias apresentadas pelos responsáveis e pelas estudantes, além de verificar as demais informações mencionadas no registro policial. Eventuais vídeos citados pelas famílias também poderão ser analisados pelas autoridades responsáveis pela apuração.

Outro lado

A Secretaria de Estado de Educação confirmou a abertura da sindicância e o afastamento imediato do professor, além do acompanhamento de uma das famílias e do acionamento da Patrulha da Criança e do Adolescente.

A reportagem tentou contato com o professor para ouvir a versão dele sobre as acusações, mas não conseguiu localizá-lo. O espaço segue aberto para manifestação.