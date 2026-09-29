Tartaruga-verde, espécie bastante presente nas águas de Arraial do Cabo - Reprodução

Tartaruga-verde, espécie bastante presente nas águas de Arraial do CaboReprodução

Publicado 29/09/2026 14:01

Uma nova parceria entre o Projeto Costão Rochoso e a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio ), está ampliando o acompanhamento técnico e o monitoramento das tartarugas-verdes que habitam o litoral da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A iniciativa conta com apoio logístico náutico reforçado para mapear pontos estratégicos da costa e visa compreender os efeitos das atividades turísticas e recreativas sobre a fauna local em Arraial do Cabo, cidade reconhecida nacionalmente por sua rica diversidade marinha e alta concentração da espécie Chelonia mydas.

A ampliação da estrutura de transporte e navegação permitiu que as equipes de pesquisadores passassem a acessar com maior frequência locais de difícil alcance a partir da costa, como a Pedra Vermelha e a Ilha dos Porcos. O foco principal do levantamento científico é analisar detalhadamente de que maneira a prática frequente do mergulho livre interfere no comportamento natural e na rotina das tartarugas-verdes, que utilizam as águas calmas e cristalinas do município como área de alimentação e descanso durante diferentes etapas de seu ciclo de vida.

Durante o trabalho de campo, os biólogos e pesquisadores realizam observações subaquáticas diretas para registrar com precisão como os animais reagem à presença e à aproximação humana. Entre os parâmetros técnicos analisados e medidos pela equipe estão a distância de fuga mantida pelos répteis em relação aos banhistas, a frequência de alterações de rota e eventuais mudanças bruscas de comportamento após a interação com praticantes de atividades aquáticas na região.

Dados devem subsidiar turismo sustentável e preservação

A pesquisa científica é conduzida pela mestranda Maria Eduarda Jannoni, atuando em conjunto com a equipe do Projeto Costão Rochoso. Conforme a pesquisadora, a integração com os órgãos ambientais foi crucial para expandir a amostragem geográfica do estudo e garantir a coleta de dados representativos sobre a vida marinha local. De acordo com Jannoni, a parceria possibilita que a equipe chegue até os pontos mais distantes das ilhas e amplie consideravelmente as áreas de monitoramento da pesquisa em campo.

A cidade de Arraial do Cabo é apontada por especialistas como um dos principais pontos do litoral brasileiro em densidade populacional de tartarugas-verdes. Paralelamente, o município registra um fluxo contínuo e intenso de embarcações de passeio e praticantes de esportes aquáticos ao longo de todo o ano. Por conta dessa sobreposição entre a fauna silvestre e o turismo, os indicadores levantados pelo estudo servirão de base para a elaboração de diretrizes de manejo ambiental, com o objetivo de mitigar impactos negativos e promover práticas de mergulho alinhadas à conservação.

O Projeto Costão Rochoso atua continuamente no desenvolvimento de estudos e ações focadas na preservação de peixes, tartarugas, corais e demais organismos marinhos presentes no ecossistema costeiro. A iniciativa é realizada pela Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento e conta com a parceria da Petrobras, por meio da execução do Programa Petrobras Socioambiental.