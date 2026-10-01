Profissionais identificaram um desvio durante vistoria na pousada - Ascom Prolagos

Profissionais identificaram um desvio durante vistoria na pousadaAscom Prolagos

Publicado 01/10/2026 14:44

Uma pousada localizada no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo , foi autuada após uma fiscalização identificar uma ligação clandestina de água no imóvel. Segundo a concessionária responsável pelo abastecimento, a irregularidade foi encontrada nesta semana durante uma vistoria motivada pelo baixo consumo registrado no endereço. A ação integra uma série de fiscalizações realizadas antes da alta temporada no município, um dos destinos turísticos mais procurados da Região dos Lagos.

De acordo com a concessionária, os profissionais identificaram um desvio instalado antes do hidrômetro. A estrutura fazia com que parte da água utilizada no imóvel não passasse pelo equipamento responsável pela medição do consumo.

Fiscalização começou após análise do consumo

A vistoria ocorreu dentro da programação da Prolagos para estabelecimentos considerados grandes clientes. A concessionária afirma que as equipes têm ampliado as verificações em imóveis com maior consumo de água com a proximidade do verão.

Além das inspeções programadas, as ações podem ser iniciadas a partir de denúncias ou de análises do comportamento de consumo. Registros considerados incompatíveis com o perfil de determinado imóvel podem levar a uma verificação mais detalhada no local.

Foi o que ocorreu no Pontal do Atalaia. A equipe identificou uma diferença no padrão de consumo registrado e, durante a inspeção, encontrou a ligação instalada antes do hidrômetro.

Esse tipo de desvio é conhecido como by-pass. Na prática, a ligação permite que parte da água utilizada no imóvel não seja contabilizada pelo equipamento de medição.

Após a identificação da irregularidade, a Polícia Civil foi acionada e esteve no local para o registro da ocorrência.

Segundo André Fernandes Bastos, coordenador Comercial do setor de Fiscalização da Prolagos, a intensificação das vistorias tem relação com a necessidade de preparar o sistema para o período de maior movimento em Arraial do Cabo.

“Arraial do Cabo recebe muitos visitantes durante o verão e, por isso, precisamos chegar à alta temporada com o sistema funcionando da melhor forma possível. Quando um estabelecimento faz uma ligação irregular e retira água sem a devida medição, o problema não fica restrito àquele imóvel. Dependendo do volume desviado, essa prática pode interferir na pressão da rede e impactar outros clientes. Nosso trabalho é identificar essas situações e garantir que todos utilizem o sistema de forma regular”, explicou.

Operação também identificou desvios em Cabo Frio

A fiscalização em Arraial do Cabo ocorre na sequência de outras ações realizadas pela concessionária na Região dos Lagos. Na semana passada, uma operação de maior porte percorreu ruas do bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, onde foram identificados pontos clandestinos utilizados para desviar água da rede da Prolagos para o abastecimento de caminhões-pipa.

As ligações encontradas durante a operação foram desfeitas pelas equipes.

De acordo com a Prolagos, as fiscalizações buscam identificar ligações clandestinas e outras formas de desvio de água que possam afetar o funcionamento da rede. A concessionária afirma que essas irregularidades podem provocar perdas, vazamentos e redução da pressão, com reflexos no abastecimento.

A empresa orienta que a população também contribua com a identificação de possíveis irregularidades. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 0800 7020 195, inclusive por WhatsApp.

A reportagem tentou contato com a pousada citada na fiscalização, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação do estabelecimento sobre a autuação e as irregularidades apontadas pela concessionária.