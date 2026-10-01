144ª Zona Eleitoral, em Arraial do Cabo - Ascom

144ª Zona Eleitoral, em Arraial do CaboAscom

Publicado 01/10/2026 14:56

Eleitores de Arraial do Cabo terão duas mudanças importantes para o primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4). Algumas seções eleitorais funcionarão em novos endereços e o transporte coletivo municipal será gratuito das 6h às 20h. As medidas afetam diretamente o deslocamento dos eleitores e exigem atenção antes da ida às urnas.

Segundo o Cartório Eleitoral de Arraial do Cabo, as alterações nos locais de votação foram feitas para diferentes seções do município. A orientação é que os eleitores verifiquem previamente onde deverão votar, evitando deslocamentos para endereços que não serão utilizados neste domingo.

Seções terão novos locais de votação

As seções que funcionavam na Escola Adolfo Beranger Júnior, na Creche Maria da Glória Félix Barreto e na Creche do Adolfo passarão a funcionar na Escola Modular, instalada dentro do Estádio Municipal de Arraial do Cabo.

Também houve mudança para os eleitores que votavam na Escola João Torres. Essas seções serão transferidas para a Escola Paulo Henrique Sérgio Melman, localizada dentro do Parque Público Municipal.

Outra alteração é definitiva e envolve as seções que funcionavam no antigo Sindicato da Álcalis. Nesse caso, as seções 76, 77, 111, 121, 123 e 179 passarão a funcionar no Jardim de Infância Emília Corrêa de Macedo.

Com as mudanças, o Cartório Eleitoral recomenda que o eleitor confira o local de votação antes de sair de casa. A medida é especialmente importante para quem está acostumado a votar nos antigos endereços e pode acabar se dirigindo ao local errado no dia do pleito.

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado em 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Ônibus municipais serão gratuitos

Além das mudanças nas seções, os eleitores de Arraial do Cabo terão transporte coletivo municipal gratuito durante todo o período informado para a operação especial de domingo. Os ônibus não terão cobrança de tarifa das 6h às 20h.

De acordo com as informações prestadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o serviço será realizado pelas linhas regulares do município, sem criação de itinerários especiais. As linhas 701, 702, 703, 704 e 705 manterão os itinerários habituais.

A frequência dos veículos deverá ser compatível ou superior à praticada normalmente nos dias úteis, conforme os dados informados ao TRE-RJ. Dessa forma, a gratuidade começará antes da abertura das urnas e continuará até depois do encerramento da votação.

Embora o eleitor possa votar das 8h às 17h, o transporte gratuito terá uma janela maior de funcionamento. A diferença permite que os passageiros utilizem os ônibus também nos períodos anterior e posterior ao horário oficial da votação.

Transporte terá acessibilidade

Segundo o TRE-RJ, o transporte municipal informado para Arraial do Cabo também conta com recursos de acessibilidade. Há veículos equipados com elevadores para cadeirantes e dispositivos sonoros de aviso nos pontos de desembarque de maior demanda.

A medida faz parte das condições de transporte previstas para o período eleitoral. A Resolução nº 23.751/2026, do TSE, estabelece a oferta gratuita de transporte coletivo urbano e intermunicipal no primeiro turno e em eventual segundo turno, com frequência semelhante à praticada em dias úteis nas áreas urbanas.

E se houver segundo turno?

Caso seja necessário um segundo turno, a votação está marcada pelo TSE para 25 de outubro. A segunda etapa será realizada apenas para os cargos de presidente e governador, quando houver necessidade de nova votação.

Em Arraial do Cabo, conforme as informações apresentadas ao TRE-RJ, a gratuidade do transporte também deverá ser aplicada no eventual segundo turno, seguindo as mesmas condições informadas para o primeiro.

Para o eleitor que vai às urnas neste domingo, a principal recomendação é conferir o endereço da seção antes de sair. Com parte dos locais alterada e os ônibus circulando gratuitamente entre 6h e 20h, o planejamento do deslocamento pode evitar problemas no dia da votação.

O eleitor também deve observar que o horário oficial das urnas é das 8h às 17h. Quem estiver na fila às 17h tem direito de votar, conforme orientação do TSE.