Estande do Conderlagos, que reúne cidades da região para a promoção de seus atrativos - Foto: Reprodução

Estande do Conderlagos, que reúne cidades da região para a promoção de seus atrativosFoto: Reprodução

Publicado 01/10/2026 18:03 | Atualizado 01/10/2026 18:35

Representantes da Secretaria de Turismo e da Funtec Ambiental, divulgando seus atrativos naturais, o ecoturismo e as experiências oferecidas pelo destino. Foto: Ascom

Município apresenta atrativos e experiências

Feira reúne profissionais do turismo

Promoção turística

Arraial do Cabo está representado na feira pela Secretaria Municipal de Turismo e pela Fundação de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (Funtec Ambiental). A participação conjunta permite apresentar informações relacionadas aos atrativos naturais do município e às atividades associadas ao ecoturismo.Conhecido pelas praias, pelo mar e pelas paisagens naturais, Arraial do Cabo tem no turismo uma das principais atividades econômicas. A presença em eventos voltados ao setor também permite ao município estabelecer contatos com profissionais responsáveis pela comercialização e divulgação de destinos turísticos.Durante a ABAV Expo, a proposta é apresentar as características do destino e ampliar o relacionamento com representantes do mercado. A participação também ocorre em conjunto com outros municípios da Região dos Lagos, por meio do estande do Conderlagos.Para o secretário municipal de Turismo, Júnior Chuchu, a presença no evento representa uma oportunidade de ampliar a divulgação do município e estabelecer novas conexões no setor.“Participar da ABAV Expo é importante para a divulgação de Arraial do Cabo, ampliar conexões com profissionais do setor e apresentar tudo o que o nosso destino tem a oferecer. Esses espaços são importantes para gerar novas oportunidades e manter o município em evidência no cenário turístico brasileiro”, afirmou.A ABAV Expo 2026 reúne representantes de diferentes segmentos da cadeia turística, incluindo agentes de viagens, operadoras, companhias aéreas, meios de hospedagem, destinos turísticos e órgãos públicos.Segundo as informações divulgadas sobre o evento, a feira conta com mais de 40 mil visitantes e mais de 2 mil marcas expositoras. A programação reúne profissionais de diferentes áreas do turismo e cria oportunidades para apresentação de destinos, produtos e serviços.Para Arraial do Cabo, a participação ocorre em um espaço compartilhado com outros municípios da Região dos Lagos. A estratégia permite apresentar o destino de forma integrada com a região e ampliar o contato com profissionais que trabalham na organização e comercialização de viagens.A presença do município também coloca em evidência os segmentos relacionados ao turismo de natureza e às experiências ao ar livre. A divulgação desses atrativos é realizada pelas equipes da Secretaria Municipal de Turismo e da Funtec Ambiental durante o evento.Além da exposição dos atrativos, a participação em uma feira de alcance nacional permite que representantes do município acompanhem tendências do setor e estabeleçam contatos com empresas e profissionais interessados em destinos turísticos.A participação de Arraial do Cabo na ABAV Expo faz parte de uma estratégia de promoção do destino para além do público que já conhece a cidade. Ao integrar o estande do Conderlagos, o município também participa de uma iniciativa regional de divulgação dos destinos da Região dos Lagos.A feira segue reunindo representantes do setor turístico durante sua programação em São Paulo. A expectativa apresentada pelo município é ampliar conexões profissionais e gerar novas oportunidades de divulgação e negócios relacionados ao turismo.A Prefeitura de Arraial do Cabo informou os dados sobre a participação do município, a composição da delegação e a atuação no evento. Não foram apresentados, até o momento, números sobre negócios fechados ou contratos firmados durante a feira. O espaço segue aberto para atualização caso novos resultados da participação sejam divulgados.