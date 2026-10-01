Estande do Conderlagos, que reúne cidades da região para a promoção de seus atrativosFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo participa da ABAV Expo 2026, em São Paulo, com o objetivo de ampliar a divulgação do município como destino turístico e fortalecer sua presença no mercado nacional. Considerada uma das principais feiras do setor na América Latina, a ABAV Expo reúne profissionais, empresas e representantes de destinos turísticos de diferentes regiões do país. Durante o evento, Arraial do Cabo apresenta seus atrativos naturais, experiências ligadas ao ecoturismo e opções oferecidas aos visitantes.

O município integra o estande do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), que reúne cidades da região em uma ação conjunta de promoção turística. A iniciativa busca apresentar os destinos da Região dos Lagos a agentes de viagens, operadoras, empresas e outros profissionais que atuam na cadeia do turismo.
Representantes da Secretaria de Turismo e da Funtec Ambiental, divulgando seus atrativos naturais, o ecoturismo e as experiências oferecidas pelo destino. - Foto: Ascom
Representantes da Secretaria de Turismo e da Funtec Ambiental, divulgando seus atrativos naturais, o ecoturismo e as experiências oferecidas pelo destino.Foto: Ascom


Município apresenta atrativos e experiências

Arraial do Cabo está representado na feira pela Secretaria Municipal de Turismo e pela Fundação de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (Funtec Ambiental). A participação conjunta permite apresentar informações relacionadas aos atrativos naturais do município e às atividades associadas ao ecoturismo.

Conhecido pelas praias, pelo mar e pelas paisagens naturais, Arraial do Cabo tem no turismo uma das principais atividades econômicas. A presença em eventos voltados ao setor também permite ao município estabelecer contatos com profissionais responsáveis pela comercialização e divulgação de destinos turísticos.

Durante a ABAV Expo, a proposta é apresentar as características do destino e ampliar o relacionamento com representantes do mercado. A participação também ocorre em conjunto com outros municípios da Região dos Lagos, por meio do estande do Conderlagos.

Para o secretário municipal de Turismo, Júnior Chuchu, a presença no evento representa uma oportunidade de ampliar a divulgação do município e estabelecer novas conexões no setor.

“Participar da ABAV Expo é importante para a divulgação de Arraial do Cabo, ampliar conexões com profissionais do setor e apresentar tudo o que o nosso destino tem a oferecer. Esses espaços são importantes para gerar novas oportunidades e manter o município em evidência no cenário turístico brasileiro”, afirmou.

Feira reúne profissionais do turismo

A ABAV Expo 2026 reúne representantes de diferentes segmentos da cadeia turística, incluindo agentes de viagens, operadoras, companhias aéreas, meios de hospedagem, destinos turísticos e órgãos públicos.

Segundo as informações divulgadas sobre o evento, a feira conta com mais de 40 mil visitantes e mais de 2 mil marcas expositoras. A programação reúne profissionais de diferentes áreas do turismo e cria oportunidades para apresentação de destinos, produtos e serviços.

Para Arraial do Cabo, a participação ocorre em um espaço compartilhado com outros municípios da Região dos Lagos. A estratégia permite apresentar o destino de forma integrada com a região e ampliar o contato com profissionais que trabalham na organização e comercialização de viagens.

A presença do município também coloca em evidência os segmentos relacionados ao turismo de natureza e às experiências ao ar livre. A divulgação desses atrativos é realizada pelas equipes da Secretaria Municipal de Turismo e da Funtec Ambiental durante o evento.

Além da exposição dos atrativos, a participação em uma feira de alcance nacional permite que representantes do município acompanhem tendências do setor e estabeleçam contatos com empresas e profissionais interessados em destinos turísticos.

Promoção turística

A participação de Arraial do Cabo na ABAV Expo faz parte de uma estratégia de promoção do destino para além do público que já conhece a cidade. Ao integrar o estande do Conderlagos, o município também participa de uma iniciativa regional de divulgação dos destinos da Região dos Lagos.

A feira segue reunindo representantes do setor turístico durante sua programação em São Paulo. A expectativa apresentada pelo município é ampliar conexões profissionais e gerar novas oportunidades de divulgação e negócios relacionados ao turismo.

A Prefeitura de Arraial do Cabo informou os dados sobre a participação do município, a composição da delegação e a atuação no evento. Não foram apresentados, até o momento, números sobre negócios fechados ou contratos firmados durante a feira. O espaço segue aberto para atualização caso novos resultados da participação sejam divulgados.
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Representantes da Secretaria de Turismo e da Funtec Ambiental, divulgando seus atrativos naturais, o ecoturismo e as experiências oferecidas pelo destino.
Estande do Conderlagos, que reúne cidades da região para a promoção de seus atrativos