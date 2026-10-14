Itens apreendidos durante a ocorrência - Polícia Militar

Itens apreendidos durante a ocorrênciaPolícia Militar

Publicado 14/10/2026 15:35 | Atualizado 14/10/2026 15:36

Uma operação realizada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (13) culminou na recuperação de uma expressiva carga roubada na região da Restinga de Massambaba, localizada no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo . A ação foi deflagrada por volta das 11h30, logo após a Sala de Operações receber denúncias sobre a localização das mercadorias subtraídas. A intervenção integra o conjunto de medidas de combate aos crimes de roubo e receptação de produtos na Região dos Lagos, buscando garantir a restituição dos materiais aos devidos proprietários e coibir ações criminosas focadas no transporte de cargas na malha viária local, cenário constante de fiscalizações para reforçar a segurança pública em Arraial do Cabo.

Segundo as informações prestadas pela Polícia Militar, os agentes da guarnição iniciaram os procedimentos de varredura assim que foram acionados para averiguar as coordenadas repassadas sobre a carga. As equipes policiais realizaram buscas minuciosas ao longo do trecho que liga a Estrada de Figueira a Monte Alto. Para garantir o cercamento adequado da área de vegetação e vias de acesso, o patrulhamento contou com o suporte direto do Comando de Companhia e de uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel. A mobilização conjunta permitiu que os policiais encontrassem o depósito clandestino onde os bens estavam escondidos.

Variedade de itens apreendidos pelas equipes

Até o momento, a corporação não prestou esclarecimentos sobre a origem exata da carga ou sobre a empresa proprietária do lote interceptado pelos criminosos. A lista de produtos apreendidos durante a varredura inclui uma ampla variedade de utilidades domésticas, eletrodomésticos, eletrônicos, ferramentas de trabalho, produtos de cuidados pessoais, vestuário, brinquedos e artigos para o lar. Durante o procedimento de busca na Restinga de Massambaba, nenhum suspeito foi localizado ou preso em flagrante no local pelas equipes policiais.

De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar, no segmento de eletrodomésticos e utilidades para o lar foram recolhidos sete fritadeiras elétricas air fryer, três jogos de panelas, um forno elétrico com capacidade para 60 litros, duas piscinas portáteis de mil litros, um aparelho de ar-condicionado, um grill elétrico, um aspirador de pó, duas escovas secadoras, uma sanduicheira, uma batedeira e um jogo completo de assadeiras.

Na categoria de aparelhos eletrônicos e equipamentos diversos, a apreensão incluiu um tablet, um aparelho celular da marca Samsung, um telefone da marca Motorola, uma caixa de som da marca Nuoomo, três caixas de som de porte mini, três fones de ouvido, dois rádios comunicadores da marca Xiridê, três lanternas e uma furadeira elétrica.

Encaminhamento dos bens e apuração policial

A apreensão efetuada no distrito de Monte Alto também reuniu duas caixas de ferramentas profissionais, quatro chapinhas para cabelo, dois secadores de cabelo, uma máquina para corte de cabelo, três bolsas para maquiagem, três kits de esmaltes, dois conjuntos capilares voltados para crescimento, um espelho e uma bolsa com peças de lingerie. Além desses produtos, a contagem de bens recuperados foi concluída com a inclusão de um patinete infantil, dois carrinhos movidos a controle remoto, um manto infantil, uma Bíblia, uma garrafa térmica de café e um jogo de lençol.

Diante do volume de itens arrecadados na Restinga de Massambaba, todo o material foi recolhido pelas guarnições e transportado até a delegacia de polícia responsável pela área. O caso foi apresentado formalmente à autoridade policial de plantão para o registro da ocorrência, contagem detalhada dos bens e início dos procedimentos cabíveis para a identificação dos responsáveis pelo transporte e armazenamento da carga roubada.