Drogas apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 15/10/2026 14:08

A Polícia Militar apreendeu 2.180 unidades de drogas na manhã desta terça-feira (13), em uma área de mata na Rua Caminho Verde, no bairro Monte Alto, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos. Segundo a corporação, os entorpecentes estavam escondidos na vegetação e foram encontrados durante uma ação de equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), com apoio de outras guarnições. Nenhum suspeito foi localizado no local.

De acordo com as informações da ocorrência, a operação foi realizada por volta das 9h, durante diligências na região. Os policiais entraram em uma área de vegetação e encontraram porções de cocaína, crack e maconha. O material foi recolhido e encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde o caso foi registrado.

A apreensão reuniu 764 eppendorfs de cocaína, 1.350 pedras de crack e 66 pequenos tabletes de maconha. Somadas, as unidades totalizam 2.180 itens, conforme a contagem divulgada pela Polícia Militar.

Crack representa a maior parte do material apreendido

Entre os entorpecentes encontrados, as pedras de crack correspondiam à maior quantidade, com 1.350 unidades. A apreensão também incluiu 764 eppendorfs de cocaína e 66 pequenos tabletes de maconha, todos localizados no mesmo ponto da área de mata.

A contagem considera o número de unidades de cada tipo de droga. Até as informações divulgadas sobre a ocorrência, não havia dados sobre o peso total dos entorpecentes ou uma estimativa do valor do material apreendido.

Também não foram divulgados detalhes sobre a existência de outros objetos no esconderijo ou sobre possíveis elementos que permitissem identificar quem teria deixado as drogas no local.

Material foi levado para a 132ª DP

Após a localização dos entorpecentes, os policiais fizeram o recolhimento e encaminharam o material à 132ª Delegacia de Polícia, responsável pelo registro da ocorrência em Arraial do Cabo.

A ação terminou sem prisões. Segundo as informações fornecidas pela Polícia Militar, nenhum suspeito foi encontrado no ponto onde as drogas estavam escondidas.

Até o momento, não foram apresentados detalhes sobre possíveis desdobramentos da investigação ou sobre a identificação de pessoas suspeitas de envolvimento com o armazenamento das substâncias na área de vegetação.

A ocorrência foi realizada por equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), com participação do PATAMO e apoio de outras guarnições. O material apreendido permaneceu vinculado ao registro policial feito na 132ª DP.

A reportagem não conseguiu localizar possíveis responsáveis pelo material apreendido ou suas defesas para comentar o caso. Como nenhum suspeito foi encontrado durante a ação, não há pessoa identificada a quem atribuir a propriedade dos entorpecentes. O espaço permanece aberto para manifestação dos envolvidos, caso sejam identificados, e para atualização das informações pelas autoridades responsáveis.