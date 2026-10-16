Cantor Xamã - Reprodução

Cantor XamãReprodução

Publicado 16/10/2026 15:57

A celebração da diversidade na Região dos Lagos já tem data e destaque principal confirmados: o rapper e cantor Xamã subirá ao palco da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Arraial do Cabo no dia 1º de novembro. As atividades estão previstas para começar às 15h, ocupando o Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, popularmente conhecido como Barcelão.

A iniciativa promete atrair um grande contingente de moradores locais, turistas e ativistas, transformando o espaço público em um grande ponto de encontro dedicado ao respeito, à inclusão, à liberdade de expressão e à luta pela garantia de direitos de toda a comunidade. O anúncio da presença do rapper fortalece a relevância cultural da manifestação no calendário oficial do município. Além das apresentações musicais, a mobilização anual desempenha um papel fundamental no fortalecimento das políticas de visibilidade social, estimulando a reflexão coletiva contra o preconceito e a discriminação no interior do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com os organizadores do evento, o encontro busca consolidar pontes entre arte e ativismo social, reunindo públicos de diferentes idades para reforçar a importância do afeto e da cidadania.

Trajetória do artista e peso cultural

Com uma carreira marcada pela mistura de rap, trap, pop e ritmos brasileiros, Xamã tornou-se um dos nomes de maior projeção da música nacional contemporânea. Natural do Rio de Janeiro, o artista ganhou destaque em batalhas de rima e conquistou o topo das paradas musicais com sucessos que alcançaram milhões de reproduções em plataformas digitais e rádios de todo o país.

O cantor também expandiu sua atuação para a televisão e eventos de grande porte, consolidando-se como uma figura influente na cena artística e na cultura urbana. A confirmação de seu show em Arraial do Cabo eleva as expectativas de público e promete aquecer a movimentação turística e econômica do município durante o período da celebração.

Tradição e histórico no município

A Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Arraial do Cabo possui um histórico consolidado na Região dos Lagos. Em edições anteriores, o evento reuniu milhares de pessoas em palcos e vias públicas da cidade, trazendo nomes de destaque da música nacional, como a cantora Duda Beat na edição mais recente, e a cantora Pocah em anos anteriores.

O histórico da manifestação na cidade é marcado não apenas pela animação dos shows, mas também pela integração de ações sociais, manifestações artísticas locais, performances de artistas drag queens e campanhas voltadas à arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Até o momento da publicação desta matéria, a organização do evento e os órgãos municipais não divulgaram os detalhes da programação completa. A expectativa é de que novas atrações, horários de credenciamento e cronograma de apresentações locais sejam anunciados gradualmente ao longo dos próximos dias.