Altineu Côrtes e Marcelo Magno - Reprodução Internet

Altineu Côrtes e Marcelo MagnoReprodução Internet

Publicado 21/10/2026 14:05

Senador eleito Carlos Jordy reage na rede social Reprodução Instagram

JORDY REAGE À ARTICULAÇÃO E EXALTA DR SERGINHO

A aproximação entre Marcelo e Altineu também repercutiu nas redes sociais. O senador eleito Carlos Jordy (PL) publicou uma crítica ao prefeito cabista, questionando sua atuação na campanha presidencial e afirmando que Marcelo apoiou Eduardo Paes, mas não fez campanha para Flávio Bolsonaro no primeiro turno. “Que piada!”, escreveu Jordy, que também afirmou que o prefeito “pulou do barco” ao deixar o PL. Na mesma publicação, o parlamentar fez questão de destacar o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), como exemplo de aliado que, segundo sua avaliação, merece reconhecimento pelo apoio a Douglas e Flávio Bolsonaro.Mas a reação de Jordy também levanta uma questão política: será que, diante da confiança na disputa presidencial, parte do grupo já considera dispensável o apoio de um prefeito com mais de 85% de aprovação, segundo os números citados por aliados de Marcelo? Em uma eleição, votos e articulações municipais continuam tendo peso, e o prefeito conta com um grupo político próprio em Arraial do Cabo. Desconsiderar essa força seria uma estratégia inteligente? E, afinal, o grupo de Flávio Bolsonaro não quer contar com os votos de Marcelo e de seus aliados?