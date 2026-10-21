Altineu Côrtes e Marcelo MagnoReprodução Internet
A relação segue firme. Em conversa com a coluna, Marcelo contou que esteve com Altineu no último fim de semana, durante um café da manhã na residência do deputado, no Rio de Janeiro. Na pauta, a reta final da disputa presidencial e os próximos movimentos da campanha de Flávio Bolsonaro.
Altineu pediu ao prefeito que reúna as principais lideranças políticas de Arraial do Cabo entre quinta-feira (22) e sexta-feira (23), para reforçar a mobilização em apoio ao candidato. A agenda ainda será definida, e o deputado poderá participar do encontro.
O episódio reforça que a mudança partidária de Marcelo não significou o rompimento com um aliado que sempre teve seu apoio político. A parceria construída nas eleições para deputado federal permanece ativa e agora se estende às conversas sobre o cenário presidencial.
JORDY REAGE À ARTICULAÇÃO E EXALTA DR SERGINHO
A aproximação entre Marcelo e Altineu também repercutiu nas redes sociais. O senador eleito Carlos Jordy (PL) publicou uma crítica ao prefeito cabista, questionando sua atuação na campanha presidencial e afirmando que Marcelo apoiou Eduardo Paes, mas não fez campanha para Flávio Bolsonaro no primeiro turno. “Que piada!”, escreveu Jordy, que também afirmou que o prefeito “pulou do barco” ao deixar o PL. Na mesma publicação, o parlamentar fez questão de destacar o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), como exemplo de aliado que, segundo sua avaliação, merece reconhecimento pelo apoio a Douglas e Flávio Bolsonaro.
Mas a reação de Jordy também levanta uma questão política: será que, diante da confiança na disputa presidencial, parte do grupo já considera dispensável o apoio de um prefeito com mais de 85% de aprovação, segundo os números citados por aliados de Marcelo? Em uma eleição, votos e articulações municipais continuam tendo peso, e o prefeito conta com um grupo político próprio em Arraial do Cabo. Desconsiderar essa força seria uma estratégia inteligente? E, afinal, o grupo de Flávio Bolsonaro não quer contar com os votos de Marcelo e de seus aliados?
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