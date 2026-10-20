Madeira utilizada na ponte do Recanto dos Paratis, em Casimiro - Reprodução: Internet

Madeira utilizada na ponte do Recanto dos Paratis, em CasimiroReprodução: Internet

Publicado 20/10/2026 12:58 | Atualizado 20/10/2026 16:54

Placa de identificação da obra de reforma da ponte Reprodução: Internet

Suspeita de irregularidade

Nos registros de consulta e fiscalização pública, a empresa responsável pelas obras possui ligação direta com o empresário Washington Pimpolho. O empresário é investigado em procedimentos conduzidos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As apurações da instituição ministerial tramitam sob rigoroso segredo de justiça e analisam contratos mantidos com a administração pública do município.Além dos questionamentos sobre a qualidade do material e sobre os responsáveis pela execução, a fiscalização por parte dos cidadãos esbarra em obstáculos operacionais no sistema de informação pública do município. Durante tentativas de acesso para verificar o processo administrativo e os termos contratuais, usuários identificaram instabilidade constante e falhas sistemáticas de carregamento nas páginas eletrônicas do Portal da Transparência da Prefeitura de Casimiro de Abreu destinadas à exibição da íntegra do contrato.A população do Recanto dos Paratis aguarda posicionamento oficial dos órgãos fiscalizadores e da gestão municipal quanto à substituição das madeiras desgastadas por insumos novos de qualidade comprovada.A equipe de reportagem de O Dia tentou contato com a Prefeitura de Casimiro de Abreu e com a empresa responsável pela obra por telefone e e-mail para solicitar um posicionamento oficial sobre as alegações dos moradores e os problemas identificados no portal da transparência, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.