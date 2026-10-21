IFF Campus Arraial do Cabo - Reprodução Internet

IFF Campus Arraial do CaboReprodução Internet

Publicado 21/10/2026 14:53

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu inscrições para 120 vagas gratuitas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio no campus de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos. As oportunidades são para ingresso em 2027, com 60 vagas para Informática e outras 60 para Meio Ambiente. Os candidatos podem consultar o edital do processo seletivo do IFRJ e realizar a inscrição pela internet até 16 de novembro de 2026. A seleção prevê prova objetiva em dezembro, e os estudantes aprovados poderão concluir o Ensino Médio junto com a formação técnica, sem cobrança de mensalidades.

O processo seletivo é regulamentado pelo Edital nº 72/2026 e organizado pelo Instituto ACCESS. A taxa de inscrição é de R$ 70, mas os candidatos que se enquadrarem nos critérios estabelecidos no documento poderão solicitar a isenção do pagamento até 25 de outubro de 2026.

A seleção é destinada a quem pretende cursar o Ensino Médio em uma instituição pública federal e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimentos específicos para uma área profissional. As duas formações disponíveis no campus de Arraial do Cabo abrangem campos distintos, permitindo que os candidatos escolham de acordo com seus interesses acadêmicos e profissionais.

Cursos de Informática e Meio Ambiente têm 60 vagas cada

O curso técnico em Informática oferece formação voltada à área de tecnologia, com conteúdos relacionados à programação, às redes de computadores e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas. A formação pode interessar a estudantes que desejam conhecer o funcionamento de sistemas computacionais e ampliar seus conhecimentos nesse setor.

Já o curso técnico em Meio Ambiente aborda temas ligados à sustentabilidade, à preservação da natureza e à gestão ambiental. Na Região dos Lagos, a área se relaciona com questões como a conservação dos ecossistemas e dos recursos naturais, que fazem parte dos desafios ambientais do território.

Cada curso disponibiliza 60 vagas, totalizando 120 oportunidades no campus. Os cursos técnicos integrados têm duração de três anos e permitem que os estudantes cumpram a formação geral do Ensino Médio enquanto desenvolvem competências técnicas na área escolhida.

A modalidade integra as disciplinas da educação básica aos conteúdos da formação profissional. Dessa forma, ao longo do curso, os alunos têm contato tanto com as matérias regulares do Ensino Médio quanto com conhecimentos específicos relacionados à habilitação técnica.

Inscrições vão até novembro e prova será em dezembro

Os interessados devem ficar atentos ao calendário do processo seletivo. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição termina em 25 de outubro de 2026. Já o período geral de inscrições segue até 16 de novembro, exclusivamente pela internet.

Para os candidatos que não conseguirem a isenção, a participação custa R$ 70. A prova objetiva está prevista para 13 de dezembro de 2026, das 9h às 12h.

A avaliação será composta por 30 questões, divididas igualmente entre duas disciplinas: 15 questões de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. Os candidatos devem consultar o conteúdo programático previsto no edital para organizar a preparação para a prova.

O documento também reúne os requisitos para participação, as orientações para efetuar a inscrição, as regras do sistema de reserva de vagas e as informações sobre as etapas do processo seletivo. A leitura integral do edital é importante para que os interessados verifiquem as condições de participação e a documentação exigida.

As inscrições devem ser realizadas no portal do Instituto ACCESS, responsável pela organização da seleção. O mesmo endereço disponibiliza as informações oficiais sobre o processo seletivo.

Campus Arraial do Cabo oferece formação pública e gratuita

Localizado no bairro da Prainha, o campus do IFRJ em Arraial do Cabo atua há 16 anos na Região dos Lagos, com oferta de educação pública e gratuita nas áreas de Tecnologia e Meio Ambiente.

Além dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, a unidade oferece cursos de graduação e pós-graduação. A instituição também desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão, atividades que complementam a formação acadêmica e aproximam os estudantes de experiências práticas.

Os alunos têm acesso a espaços como laboratórios e biblioteca, que integram a estrutura de apoio às atividades educacionais. A oferta de diferentes níveis de ensino permite que a unidade atenda a estudantes com objetivos distintos de formação acadêmica e profissional.

Com o processo seletivo para ingresso em 2027, o campus disponibiliza novas oportunidades para quem deseja cursar o Ensino Médio e obter uma qualificação técnica em uma instituição federal. A gratuidade dos cursos e a possibilidade de concluir duas etapas de formação de maneira integrada são aspectos importantes para os candidatos que buscam ampliar suas perspectivas educacionais.