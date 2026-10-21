Viaturas da Polícia Civil - Foto: Reprodução Internet

Viaturas da Polícia Civil Foto: Reprodução Internet

Publicado 21/10/2026 15:29

Um homem condenado a 15 anos e um mês de prisão foi capturado na última segunda-feira (19), em Arraial do Cabo . Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como ligado a organizações criminosas de Minas Gerais e pode ter se escondido na cidade para tentar estabelecer contato com integrantes do tráfico de drogas que atuam na região.

A prisão foi realizada por agentes das 60ª Delegacia de Polícia de Campos Elíseos (60ª DP) e 66ª DP de Piabetá, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais. O homem foi localizado nas proximidades de um complexo hoteleiro, na Estrada de Figueira, após um trabalho de inteligência que ajudou a identificar o possível esconderijo.

Contra ele havia um mandado de prisão decorrente de condenação definitiva, com pena de 15 anos e um mês de reclusão em regime fechado. O histórico criminal informado pela polícia inclui registros relacionados a tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Investigação apura ligação com traficante conhecido como Mancha

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam uma possível ligação entre o homem preso em Arraial do Cabo e o traficante conhecido como Mancha, capturado na Bolívia em março de 2026.

Apontado pelas autoridades como uma das lideranças do tráfico em Minas Gerais, Mancha foi localizado em Santa Cruz de la Sierra e é investigado por suspeita de envolvimento com o tráfico internacional de drogas e por conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Até o momento, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não detalhou qual seria a relação entre os dois nem informou se a condenação do homem preso tem ligação com os crimes atribuídos a Mancha.

Outra linha de investigação busca esclarecer se a presença do condenado na Região dos Lagos tinha relação com uma tentativa de aproximação com grupos criminosos locais. A suspeita é de que esses contatos pudessem ajudar a dificultar a localização dele pelas autoridades.

As apurações também indicam possíveis vínculos com organizações criminosas mineiras e atividades relacionadas ao transporte interestadual de drogas.

A reportagem tentou contato com a defesa do homem preso para ouvir o outro lado, mas não conseguiu localizá-la. O espaço segue aberto para manifestações.