Viaturas da Polícia Civil Foto: Reprodução Internet
Condenado a mais de 15 anos de prisão é capturado em Arraial do Cabo
Homem é investigado por ligação com organizações criminosas de Minas Gerais; polícia apura se ele buscava contato com integrantes do tráfico na Região dos Lagos
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Após denúncias, Prefeitura de Arraial faz reparos nas ruas do bairro Sabiá
Moradores reconheceram a atuação da administração municipal após reclamações sobre alagamentos e dificuldades na circulação de ônibus
IFRJ abre 120 vagas gratuitas para cursos técnicos em Arraial do Cabo
Oportunidades são para Informática e Meio Ambiente, com ingresso em 2027; inscrições terminam em 16 de novembro e prova será em dezembro
Fora do PL, Marcelo Magno mantém parceria de peso com Altineu Côrtes
Deputado federal reeleito recebeu mais de 2 mil votos no município; agora, os dois voltam a conversar sobre a articulação em torno de Flávio Bolsonaro
Casimiro gasta R$ 124 mil em ponte com madeira usada no Paratis
Moradores questionam a segurança da estrutura instalada e contrato com empresa ligada a empresário investigado pelo Gaeco apresenta instabilidade no portal oficial
Encontro em apoio a Flávio reúne apoiadores no comitê do PL em Cabo Frio
Encontro idealizado por Dr. Serginho e Dra. Gabriela reforçou a campanha presidencial na reta final antes do segundo turno; mobilização continua na sexta-feira (23)
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