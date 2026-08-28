Oficinas mapeiam vulnerabilidades, desafios e necessidades para redução de riscos de desastres - Foto: Luíza Arêas/Secom

Oficinas mapeiam vulnerabilidades, desafios e necessidades para redução de riscos de desastresFoto: Luíza Arêas/Secom

Publicado 28/08/2026 17:31

Barra do Piraí - Barra do Piraí recebeu na quinta-feira (27), a oficina participativa de elaboração do Plano Local de Ação Climática (PLAC) do município. O evento aconteceu no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, e teve como objetivo integrar o Projeto Ambiente Resiliente, conduzido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), e com apoio técnico do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade.

Liderado e conduzido diretamente pela prefeitura de Barra do Piraí, o encontro deu visibilidade ao processo de elaboração dos PLACs, e mobilizar a população a acompanhar de perto esse trabalho, que envolve, além de Barra do Piraí, outros 33 municípios fluminenses que participam do projeto.

Os planos locais têm a finalidade de fortalecer a capacidade das prefeituras de planejar e implementar ações voltadas ao enfrentamento dos impactos da mudança do clima, com foco na redução de vulnerabilidades e na ampliação da resiliência em nível local. Esse planejamento é feito de forma específica para cada território, levando em consideração suas características locais.

O método guia o engajamento comunitário na elaboração do plano climático regional por meio de treinamentos, dinâmicas e tarefas conjuntas, fundamentadas em cinco eixos centrais de resiliência: governança das cidades e inclusão social; ordenamento urbano e preservação ambiental; infraestrutura sustentável e serviços essenciais; dinâmica econômica, finanças e desenvolvimento social; e prevenção e mitigação de desastres.

A elaboração das propostas propõe reunir especialistas de múltiplos segmentos sociais e de diversas secretarias municipais, para que a pluralidade de saberes e experiências garanta a criação de política mais robustas, aplicáveis e conectadas à realidade local, incentivando uma execução colaborativa e eficiente.

Durante a oficina, moradores, lideranças comunitárias e representantes de diferentes setores da sociedade barrense participaram diretamente da etapa de diagnóstico do plano, contribuindo com informações sobre os desafios climáticos enfrentados pelo município.

Maurício Macedo, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, destacou a importância da integração de diferentes órgãos diante de iniciativas como essa, que tem como objetivo proteger e prevenir o munícipio de desastres naturais.

"Estamos realizando a primeira oficina com diversos segmentos da sociedade e da Prefeitura, incluindo diferentes secretarias, para mapear os pontos principais do plano que está sendo elaborado. O acesso a esse plano, que posteriormente será divulgado a toda a sociedade, nos dá um norte em termos de prevenção e atuação diante de eventos climáticos. Diante das previsões de um super El Niño e de intensas variações climáticas, o plano estabelece uma linha de ação preventiva a ser apresentada à população."

Os dados levantados durante as discussões vão integrar diagnósticos climáticos municipais, que servirão de base para a segunda rodada de oficinas participativas. Previsto para novembro de 2026, o novo ciclo vai discutir estratégias e prioridades que contribuirão para a elaboração dos 34 Planos Locais de Ação Climática. A conclusão dos planos está prevista para 2027.

"Já existe um plano de contingência da Defesa Civil, assim como as demais secretarias têm suas diretrizes dentro de suas respectivas atribuições. Este trabalho vai aprofundar ainda mais a integração entre as secretarias, funcionando como uma ferramenta adicional para interagir com as ações já existentes" afirmou Márcio Santos, agente da Defesa Civil de Barra do Piraí.