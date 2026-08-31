Cantora apresentou clássicos da MPB e passeou por ritmos como samba, forró e baião - Foto: Divulgação

Cantora apresentou clássicos da MPB e passeou por ritmos como samba, forró e baiãoFoto: Divulgação

Publicado 31/08/2026 14:04

Barra do Piraí - O Arraiá de Ipiabas segue movimentando o distrito turístico de O Arraiá de Ipiabas segue movimentando o distrito turístico de Barra do Piraí . Neste sábado (29), cerca de 5 mil pessoas estiveram na Praça de Ipiabas para acompanhar o show da cantora Vanessa da Mata, que apresentou ao público seus grandes sucessos da MPB em uma noite marcada pela mistura de ritmos brasileiros.

Durante a apresentação, a cantora passeou por diferentes sonoridades, incluindo samba, forró e baião, e também prestou homenagens a grandes nomes da música brasileira. Belchior, Luiz Gonzaga, Tim Maia e Marília Mendonça foram lembrados ao longo do show, em momentos que emocionaram e animaram o público presente.

Entre os visitantes que vieram prestigiar a programação estavam Joaquim Lima e sua esposa, Cristina, moradores de Miguel Pereira. Frequentador dos eventos realizados em Ipiabas, Joaquim destacou a importância da programação para o distrito e contou que acompanha de perto o crescimento do local.

“Gosto muito dos eventos em Ipiabas e Vanessa é uma artista que admiro. Já morei aqui do lado, em Conservatória, e estou sempre acompanhando os eventos. De dois anos para cá, Ipiabas deu um salto e está sendo muito bom para todos”, afirmou.

Angélica de Castro também esteve presente no show e elogiou a estrutura preparada para receber o público. “Foi simplesmente sensacional. O show, a estrutura, a segurança, tudo. A Vanessa foi espetacular, gostei muito!”, destacou.

Vanessa da Mata levou a Ipiabas a turnê Todas Elas, projeto que celebra a força, a diversidade e as vivências das mulheres por meio da música. A apresentação integrou diferentes momentos da carreira da cantora e reforçou a proposta de valorizar histórias e experiências femininas.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que o movimento registrado durante a segunda noite demonstra a força do evento para o turismo e para a economia do distrito.

“Foi uma noite muito especial. Mais de 5 mil pessoas estiveram em nosso distrito de Ipiabas para acompanhar o show da Vanessa da Mata, movimentando toda a cadeia do trade turístico, bares, restaurantes, food trucks, hotéis e pousadas. Mais uma vez, Ipiabas tem os holofotes do turismo no estado, e isso é fruto de muito trabalho e parceria. Agradeço à Setur-RJ e ao Ministério da Cultura pelo grande apoio”, afirmou.

Quadrilhas das escolas municipais abriram as atrações do dia

Além dos grandes shows, da gastronomia e das atrações para o público, a festa também contou com o talento e a alegria das crianças das escolas municipais de Barra do Piraí. Durante o fim de semana, alunos de diferentes unidades de ensino sobem ao palco para apresentar números preparados especialmente para o evento, levando música, dança, criatividade e muita animação para a Praça de Ipiabas.

Neste sábado (29), abrindo as atrações do dia, os alunos do Ciep 428, de Vargem Alegre, e da Escola Amélia de Jesus Lisboa, da Vila Helena, deram um show de criatividade com apresentações que reuniram dança, música e performances preparadas pelas próprias unidades de ensino.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta Jr., ressaltou a importância da participação dos estudantes em eventos culturais e turísticos do município.

“Estimular esse lado lúdico, criativo e interativo entre as crianças é muito positivo para diversos aspectos de suas vidas e formação. Participar de um evento turístico do tamanho do Arraiá de Ipiabas, e ainda por cima como uma das principais atrações, é uma grande experiência”, destacou.

As apresentações das quadrilhas das escolas municipais continuam neste domingo (30), último dia do Arraiá de Ipiabas, quando o público também poderá acompanhar o show de Leonardo de Freitas e Fabiano, encerrando a programação da festa.

A prefeita Katia Miki destacou o crescimento de Ipiabas como destino turístico e os resultados da estratégia de valorização das potencialidades do distrito.

“Ver como Ipiabas tem se desenvolvido é de se orgulhar. Estamos realizando todo um trabalho que respeita as potencialidades do distrito, e os resultados estão chegando. Mais economia, mais turismo e mais lazer para os barrenses”, declarou.