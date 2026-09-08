Ato cívico aconteceu na Praça Pedro Cunha, no Largo da Feira, e reuniu população e autoridades políticas - Foto: Rayná Andrelino/Luíza Arêas - Secom

Ato cívico aconteceu na Praça Pedro Cunha, no Largo da Feira, e reuniu população e autoridades políticasFoto: Rayná Andrelino/Luíza Arêas - Secom

Publicado 08/09/2026 14:29

Barra do Piraí - Moradores de Moradores de Barra do Piraí se reuniram na manhã desta segunda-feira (7), na Praça Pedro Cunha, no Largo da Feira, para celebrar o 7 de Setembro. Mesmo com o adiamento do desfile cívico por causa do mau tempo, a data não passou em branco. O hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Barra do Piraí reuniu autoridades e moradores em um momento marcado pelo civismo e pela valorização das tradições.

Quem chegou à praça acompanhou uma cerimônia breve, que manteve vivo o significado da Independência do Brasil. Foi o caso de Helena Gouvêa, moradora do bairro Dr. Mesquita e integrante do grupo da Melhor Idade. “Mesmo sem o desflile, fiz questão de vir. É importante estar aqui, participar desse momento e celebrar uma data tão importante para o nosso país”, contou Helena.

A presença da Melhor Idade também ajudou a dar um tom especial à manhã. O grupo, que participa ativamente das atividades promovidas pelo município, fez questão de estar presente em mais uma celebração da cidade.

Morador do Centro, Pedro José Guimarães também escolheu participar. Para ele, manter momentos como o 7 de Setembro é uma maneira de preservar a história e fazer com que as tradições continuem passando de uma geração para outra. “É importante manter as tradições e lembrar o significado de momentos como esse. Essas datas fazem parte da nossa história e precisam continuar sendo valorizadas”, afirmou Pedro José.

O momento central da cerimônia foi o hasteamento das bandeiras. A do Estado do Rio de Janeiro foi hasteada pelo major Thiago Teixeira, comandante do Segurança Presente. A bandeira de Barra do Piraí ficou sob responsabilidade do presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto, enquanto a bandeira do Brasil foi hasteada pela prefeita Katia Miki.

O desfile, que reuniria escolas municipais, estaduais e particulares, além das fanfarras, precisou ser adiado por causa das condições climáticas. A decisão foi tomada para preservar a segurança dos estudantes e demais participantes. Uma nova data será divulgada pela Prefeitura.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Educação, Flávio Horta Júnior, destacou que, mesmo sem o desfile, era importante manter o ato cívico. “Não poderíamos deixar de fazer o hasteamento da bandeira e estar aqui com vocês, mesmo que nesse momento breve”, afirmou o secretário de Educação.

Presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto destacou ainda a parceria entre o Legislativo e o Executivo municipal na construção de ações voltadas à população. Para ele, a presença conjunta das instituições em momentos como o 7 de Setembro reforça a importância do trabalho realizado em benefício da cidade.

“Só tenho a agradecer essa parceria entre Prefeitura e Câmara, para que a gente possa continuar trabalhando pelo nosso município e pela nossa população”, afirmou o vereador.

A expectativa pelo desfile, no entanto, permanece. Segundo a prefeita Katia Miki, escolas e fanfarras estavam preparadas para a celebração e agora terão uma nova oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido ao longo do ano. “Tenho certeza que nós vamos conseguir encontrar uma data, porque os alunos estão na expectativa de poder apresentar tudo que prepararam ao longo do ano”, disse.

Para Katia, o significado do 7 de Setembro vai muito além da programação de uma única manhã. A data também é um convite para que cada cidadão reflita sobre sua responsabilidade na construção de um país melhor. “O Brasil, que é um país tão lindo, tão amado, um país com pessoas tão boas, tão extraordinárias, merece ser um país melhor. E eu tenho certeza que será daqui para frente”, afirmou a prefeita.

Ela também destacou a importância de atitudes simples no dia a dia, como respeitar as pessoas, a cidade e o próximo. “A gente também, enquanto cidadão, tem que ter a consciência de fazer a nossa parte no dia a dia, respeitando as pessoas, respeitando a nossa cidade, respeitando o próximo”, completou a prefeita de Barra do Piraí.