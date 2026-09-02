A atividade integrou a programação da Semana da Pessoa com Deficiência - Foto: Divulgação

A atividade integrou a programação da Semana da Pessoa com DeficiênciaFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2026 16:35

Barra do Piraí - As crianças atendidas pelo Centro TEA de As crianças atendidas pelo Centro TEA de Barra do Piraí tiveram uma tarde diferente nesta terça-feira (1º). Acompanhadas de seus responsáveis, elas participaram de mais uma edição do CineTEA, com uma sessão especial do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia. A atividade integrou a programação da Semana da Pessoa com Deficiência e proporcionou às famílias um momento de lazer, convivência e inclusão.

A sessão teve todas as vagas preenchidas, mostrando o interesse das famílias por iniciativas que ampliam o acesso das pessoas com deficiência a espaços de cultura e entretenimento. Para tornar o passeio ainda mais especial, cada criança recebeu um kit lanche com biscoitos doces, biscoitos salgados e refrigerante.

A secretária municipal de Assistência Social e gestora do Centro TEA, Marina Tinoco, acompanhou o passeio e destacou a importância de promover momentos de convivência para as crianças e suas famílias.

“A Semana da Pessoa com Deficiência é um momento de reflexão, mas também de celebrar conquistas e pensar em uma cidade cada vez mais acessível e acolhedora. Ver o CineTEA com todas as vagas preenchidas mostra o quanto as famílias valorizam esses momentos de convivência e pertencimento. A inclusão também acontece quando garantimos que todas as pessoas tenham a oportunidade de participar, se divertir e ocupar os espaços da cidade”, afirmou Marina.